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維也納少年合唱團美聲響徹全台！玉山銀行第13度邀請來台，天籟童聲獻唱〈青春嶺〉

聯合線上／ 黎允之

悠揚的歌聲響起，莫札特《小夜曲》的旋律在故宮南院的文物展廳間緩緩流淌，讓原本靜謐的展廳瞬間化為音樂舞台。這場突如其來的快閃演出，正是享譽國際的「維也納少年合唱團」帶來的驚喜。除了莫札特經典作品，團員也獻唱奧地利傳統民謠《我不想去放牛》，讓往來遊客忍不住停下腳步，聽得如癡如醉。

玉山銀行第13度邀請「維也納少年合唱團」來台。 圖／擷取自聯合新聞網影音
玉山銀行第13度邀請「維也納少年合唱團」來台。 圖／擷取自聯合新聞網影音

這是玉山銀行第13度邀請「維也納少年合唱團」來台。擁有五百年歷史的維也納少年合唱團，是世界最具代表性的童聲合唱團之一，團員年齡介於9至14歲，以清亮、和諧的歌聲享譽全球。音樂史上的重要作曲家海頓與舒伯特，也曾是合唱團的一員，深厚的音樂底蘊與世代傳承，讓這份跨越數百年的天籟美聲，持續在世界各地綻放。

「維也納少年合唱團」快閃故宮南院，吸引大批人潮近距離感受天籟美聲的魅力。 圖／擷取自聯合新聞網影音
「維也納少年合唱團」快閃故宮南院，吸引大批人潮近距離感受天籟美聲的魅力。 圖／擷取自聯合新聞網影音

從古典樂到〈青春嶺〉！跨越世代的音樂驚喜

維也納少年合唱團分為四個團隊，常年巡迴世界各地。今年受邀來台演出的「莫札特團」，不僅在故宮南院帶來快閃演出，也將前往台北、桃園、台中及高雄舉辦音樂會，讓全台樂迷親身感受這支奧地利國寶級童聲合唱團的魅力。

這次巡演以「Made in Austria」為主題，從古典樂、維也納華爾滋到音樂劇與動畫電影歌曲，帶領觀眾穿梭不同時代與音樂風景。指揮馬努埃·胡伯（Manuel Huber）介紹，演出將呈現舒伯特、莫札特等作曲家的經典作品，包括廣受喜愛的莫札特《小夜曲》，以及史特勞斯具代表性的維也納華爾滋，展現奧地利豐富的音樂文化。

除了古典樂，團隊也精心挑選多首耳熟能詳的作品，包括經典電影《真善美》的〈Do-Re-Mi〉與〈雪絨花〉，以及普契尼歌劇《杜蘭朵》中的〈在東邊群山上〉。從優美的古典旋律到充滿戲劇張力的歌劇選曲，展現少年團員細膩多變的演唱風格。

動畫電影歌曲同樣是此次演出的亮點。久石讓為宮崎駿動畫《天空之城》創作的〈伴隨著你〉，以及迪士尼動畫《花木蘭》主題曲〈倒影〉，都將透過少年們純淨的嗓音，串起古典與現代、不同文化之間的音樂共鳴。

最讓台灣觀眾期待的，還有團隊特別準備的台灣歌曲〈青春嶺〉。馬努埃表示，希望這首歌曲能帶給台灣觀眾驚喜，也期待大家會喜歡他們的詮釋。

指揮馬努埃·胡伯（Manuel Huber）感謝玉山銀行的贊助支持，並且分享本次帶來的曲目。 圖／擷取自聯合新聞網影音
指揮馬努埃·胡伯（Manuel Huber）感謝玉山銀行的贊助支持，並且分享本次帶來的曲目。 圖／擷取自聯合新聞網影音

從展廳走進歷史！少年團員驚嘆東方文物之美

大多數團員與指揮都是首次造訪台灣。除了音樂演出，玉山銀行也安排團員參觀故宮南院館藏，讓這群來自歐洲的少年音樂家，有機會欣賞東方的歷史文化。

在眾多文物之中，商周青銅器「嬰祖丁鼎」特別吸引團員的目光。團員Luca分享：「我覺得這個陶鍋（鼎）很有意思，尤其是我們一起觀察它的時候，才發現原來這些陶鍋可以保存這麼久。」

團員Keito則對台灣留下了美好印象，開心表示：「台灣人很友善，城市也很漂亮，我們很期待這次的台灣之旅！」

團員們參訪故宮南院館藏，眾多文物之中，商周青銅器「嬰祖丁鼎」特別吸引團員的目光。 圖／擷取自聯合新聞網影音
團員們參訪故宮南院館藏，眾多文物之中，商周青銅器「嬰祖丁鼎」特別吸引團員的目光。 圖／擷取自聯合新聞網影音

玉山銀行長期支持藝文交流，讓美好樂聲走進生活

談起這次台灣行，指揮馬努埃·胡伯表示：「我們非常感謝我們所獲得的支持，特別是來自玉山銀行的長期贊助，讓我們有機會來到台灣，也有這個機會能親眼觀賞故宮南院的珍貴藏品。」

維也納少年合唱團台灣巡演即將登場，10月25日將於高雄衛武營音樂廳演出，10月26日登上台北國家音樂廳，10月28日前往桃園展演中心，10月30日則在台中市中山堂與樂迷相見。邀請樂迷走進音樂廳，為自己留下難忘的聽覺饗宴！

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