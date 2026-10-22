外圍環流發威！薔琵10級強風中部捲起5米浪 進入警戒區觀浪恐付25萬元代價

「薔琵」強颱外圍環流來勢洶洶，中部沿海已出現5米長浪及10級以上強陣風，海巡署中部分署為嚴防颱風災害，除協助交通部航港局執行12浬內船舶勸導驅離作業，並對水域遊憩熱點及高風險海域加強巡查，呼籲民眾勿靠近警戒區觀海，違者最高可罰25萬元。

受「薔琵」颱風與東北季風共伴效應影響，今天上午起沿海風浪已轉趨惡劣，中部分署除備便救生救難裝備嚴正以待，並結合海巡志工加強巡視各遊憩熱點，宣導民眾勿逗留觀浪、垂釣或戲水；另依各縣市政府公告警戒區後將加強取締，對於擅自進入警戒區者，依《災害防救法》逕行舉發，函送主管機關裁處新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，絕不寬貸。

中部分署表示，颱風期間海象瞬息萬變，請民眾勿前往海岸地區並遵守地方政府警戒公告，切勿貿然涉險以身試法；如發現緊急危難，請立即撥打「118」海巡專線，海巡將第一時間出動援救。

雲林縣政府下午也召開防颱整備會議。雲林縣消防局表示，目前已整備55艘船艇，針對易淹水地區，整備｢水災｣前進指揮所共126處，另外古坑鄉公所規劃｢土石流災害｣前進指揮所5處，必要時立即開設執行救災及協助物資運送。