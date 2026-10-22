從琴聲悠揚到智慧醫療 …關渡醫院攜手台積電 陳亮恭展示醫療新模式

走進臺北市立關渡醫院大廳，以往診間旁常見的嘈雜與焦慮，在柔和的鋼琴樂音中悄然化解。駐守醫院多年的警衛分享，自從大廳擺放鋼琴並導入音樂演奏後，看診民眾情緒平和許多，「連大廳裡的爭吵與摩擦都顯著減少了。」這段溫柔的改變，正是臺北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇暨音樂會的生動縮影。

陳亮恭推動智慧醫療升級：全院智慧白板與健康數據串聯

身為全球前2%頂尖科學家、高齡醫學權威，臺北市立關渡醫院院長陳亮恭在論壇中全面展現智慧醫療創新模式。陳亮恭指出，智慧醫療的關鍵在於將科技無縫融入臨床作業，關渡醫院在台積電慈善基金會協助下，與大眾電腦合作開發「護理站智慧白板系統」，將病房生理量測、護理作業與患者出入院數據全面自動化整合，大幅減輕第一線護理人員的人工抄寫負擔，讓護理師能將更多時間投入於病患照護。

此外，關渡醫院病房更導入智慧床墊與連續性睡眠品質監測，並設置遠距體溫與 AI 情緒、憂鬱症狀辨識系統。陳亮恭表示，這些由科技收集的健康數據，能直接串聯至醫院門診系統，讓醫師在診療時能完整掌握長者的長期生理變化，真正落實預防醫學與全人健康照護。

台積電基金會攜手醫院，張淑芬強調「科技溫度回歸於人」

在陳亮恭推動智慧醫療與高齡照護的理念下，台積電慈善基金會提供了堅實的硬體與資源對接。台積電不僅捐贈大廳鋼琴並由志工定期前來演奏，針對健保未給付、費用昂貴的外骨骼機器人復健項目，台積電更提供全額費用補助，幫助無力負擔的重症與中風病患重新訓練行走能力。

在社區照護層面，針對弱勢族群政府送餐僅提供平日午餐的缺口，台積電每周配送冷凍食品包，讓弱勢長者與單親家庭在晚間與週末也能獲得充足營養。

台積電慈善基金會董事長張淑芬於論壇中強調：「科技的溫度最終要回到人身上，讓醫療更有效率，也讓關懷更有厚度。」張淑芬表示，面對台灣即將邁入超高齡社會，健康不再只是「沒有生病」，而是身心都能獲得好好照護與陪伴，走在第一線看到需求自然伸出援手，是企業社會責任最真實的展現。

陳亮恭表示，台積電慈善基金會與榮總醫療體系的合作緣分已有十年之久，而在關渡醫院的在地深化也正式邁入第五年。這項合作最難能可貴之處，在於雙方從不設限於傳統的「預算框架」或畫定固定金額，而是始終緊扣著「讓長者活得健康有尊嚴」的共同目標。

陳亮恭表示，只要看見第一線的需求，團隊便立即凝聚科技界與社會的善意資源共同推動。張淑芬也期許雙方持續深化這套智慧醫療與身心照護模式，讓科技理性與人文感性完美結合，守護台灣每一位病友的尊嚴與健康。

台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇，台積電慈善基金會董事長張淑芬表示：「科技的溫度最終要回到人身上，讓醫療更有效率，也讓關懷更有厚度。」記者朱家儀／攝影

台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇 ，在院長陳亮恭推動智慧醫療與高齡照護的理念下，台積電捐贈大廳鋼琴並由志工定期前來演奏。記者朱家儀／攝影

台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇。記者朱家儀／攝影

在關渡醫院院長陳亮恭推動智慧醫療與高齡照護的理念下，台積電慈善基金會針對健保未給付、費用昂貴的外骨骼機器人復健項目，全額費用補助，幫助無力負擔的重症與中風病患重新訓練行走能力。記者朱家儀／攝影

身為全球前2%頂尖科學家、高齡醫學權威，臺北市立關渡醫院院長陳亮恭在論壇中指出，智慧醫療的關鍵在於將科技無縫融入臨床作業，落實預防醫學與全人健康照護。記者朱家儀／攝影

台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇，院長陳亮恭表示，台積電慈善基金會與榮總醫療體系的合作緣分已有十年之久，在關渡醫院的在地深化也正式邁入第五年，始終緊扣著「讓長者活得健康有尊嚴」的共同目標。

記者朱家儀／攝影