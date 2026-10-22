快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

從琴聲悠揚到智慧醫療 …關渡醫院攜手台積電 陳亮恭展示醫療新模式

聯合報／ 記者朱家儀／台北即時報導
臺北市立關渡醫院院長陳亮恭在論壇中指出，只要看見第一線的需求，團隊便立即凝聚科技界與社會的善意資源共同推動，守護病友的尊嚴與健康。記者朱家儀／攝影
臺北市立關渡醫院院長陳亮恭在論壇中指出，只要看見第一線的需求，團隊便立即凝聚科技界與社會的善意資源共同推動，守護病友的尊嚴與健康。記者朱家儀／攝影

走進臺北市立關渡醫院大廳，以往診間旁常見的嘈雜與焦慮，在柔和的鋼琴樂音中悄然化解。駐守醫院多年的警衛分享，自從大廳擺放鋼琴並導入音樂演奏後，看診民眾情緒平和許多，「連大廳裡的爭吵與摩擦都顯著減少了。」這段溫柔的改變，正是臺北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇暨音樂會的生動縮影。

陳亮恭推動智慧醫療升級：全院智慧白板與健康數據串聯

身為全球前2%頂尖科學家、高齡醫學權威，臺北市立關渡醫院院長陳亮恭在論壇中全面展現智慧醫療創新模式。陳亮恭指出，智慧醫療的關鍵在於將科技無縫融入臨床作業，關渡醫院在台積電慈善基金會協助下，與大眾電腦合作開發「護理站智慧白板系統」，將病房生理量測、護理作業與患者出入院數據全面自動化整合，大幅減輕第一線護理人員的人工抄寫負擔，讓護理師能將更多時間投入於病患照護。

此外，關渡醫院病房更導入智慧床墊與連續性睡眠品質監測，並設置遠距體溫與 AI 情緒、憂鬱症狀辨識系統。陳亮恭表示，這些由科技收集的健康數據，能直接串聯至醫院門診系統，讓醫師在診療時能完整掌握長者的長期生理變化，真正落實預防醫學與全人健康照護。

台積電基金會攜手醫院，張淑芬強調「科技溫度回歸於人」

在陳亮恭推動智慧醫療與高齡照護的理念下，台積電慈善基金會提供了堅實的硬體與資源對接。台積電不僅捐贈大廳鋼琴並由志工定期前來演奏，針對健保未給付、費用昂貴的外骨骼機器人復健項目，台積電更提供全額費用補助，幫助無力負擔的重症與中風病患重新訓練行走能力。

在社區照護層面，針對弱勢族群政府送餐僅提供平日午餐的缺口，台積電每周配送冷凍食品包，讓弱勢長者與單親家庭在晚間與週末也能獲得充足營養。

台積電慈善基金會董事長張淑芬於論壇中強調：「科技的溫度最終要回到人身上，讓醫療更有效率，也讓關懷更有厚度。」張淑芬表示，面對台灣即將邁入超高齡社會，健康不再只是「沒有生病」，而是身心都能獲得好好照護與陪伴，走在第一線看到需求自然伸出援手，是企業社會責任最真實的展現。

陳亮恭表示，台積電慈善基金會與榮總醫療體系的合作緣分已有十年之久，而在關渡醫院的在地深化也正式邁入第五年。這項合作最難能可貴之處，在於雙方從不設限於傳統的「預算框架」或畫定固定金額，而是始終緊扣著「讓長者活得健康有尊嚴」的共同目標。

陳亮恭表示，只要看見第一線的需求，團隊便立即凝聚科技界與社會的善意資源共同推動。張淑芬也期許雙方持續深化這套智慧醫療與身心照護模式，讓科技理性與人文感性完美結合，守護台灣每一位病友的尊嚴與健康。

台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇，台積電慈善基金會董事長張淑芬表示：「科技的溫度最終要回到人身上，讓醫療更有效率，也讓關懷更有厚度。」記者朱家儀／攝影
台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇，台積電慈善基金會董事長張淑芬表示：「科技的溫度最終要回到人身上，讓醫療更有效率，也讓關懷更有厚度。」記者朱家儀／攝影

台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇 ，在院長陳亮恭推動智慧醫療與高齡照護的理念下，台積電捐贈大廳鋼琴並由志工定期前來演奏。記者朱家儀／攝影
台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇 ，在院長陳亮恭推動智慧醫療與高齡照護的理念下，台積電捐贈大廳鋼琴並由志工定期前來演奏。記者朱家儀／攝影

台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇。記者朱家儀／攝影
台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇。記者朱家儀／攝影

在關渡醫院院長陳亮恭推動智慧醫療與高齡照護的理念下，台積電慈善基金會針對健保未給付、費用昂貴的外骨骼機器人復健項目，全額費用補助，幫助無力負擔的重症與中風病患重新訓練行走能力。記者朱家儀／攝影
在關渡醫院院長陳亮恭推動智慧醫療與高齡照護的理念下，台積電慈善基金會針對健保未給付、費用昂貴的外骨骼機器人復健項目，全額費用補助，幫助無力負擔的重症與中風病患重新訓練行走能力。記者朱家儀／攝影

身為全球前2%頂尖科學家、高齡醫學權威，臺北市立關渡醫院院長陳亮恭在論壇中指出，智慧醫療的關鍵在於將科技無縫融入臨床作業，落實預防醫學與全人健康照護。記者朱家儀／攝影
身為全球前2%頂尖科學家、高齡醫學權威，臺北市立關渡醫院院長陳亮恭在論壇中指出，智慧醫療的關鍵在於將科技無縫融入臨床作業，落實預防醫學與全人健康照護。記者朱家儀／攝影

台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇，院長陳亮恭表示，台積電慈善基金會與榮總醫療體系的合作緣分已有十年之久，在關渡醫院的在地深化也正式邁入第五年，始終緊扣著「讓長者活得健康有尊嚴」的共同目標。</p><!--16--><p> 記者朱家儀／攝影
台北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇，院長陳亮恭表示，台積電慈善基金會與榮總醫療體系的合作緣分已有十年之久，在關渡醫院的在地深化也正式邁入第五年，始終緊扣著「讓長者活得健康有尊嚴」的共同目標。

記者朱家儀／攝影

關渡醫院 台積電 陳亮恭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中榮總名次飆升！躍2027全球智慧醫院36名 全國19家醫院入列

農業大縣智慧治理論壇／張麗善跨界對談產官學 智慧治理開創永續新典範

揚生慈善基金會攜手星展基金會啟動「健康自癒行動」

從資通訊創新到醫療永續 資策會助攻淨零轉型、逾200機構響應跨域共創

相關新聞

薔琵颱風逼近 嘉義縣10月23日停止上班、上課

嘉義縣政府公告今天公告，依據中央氣象署薔琵颱風警報暨最新發布風力預測資訊，明天已達停班課標準，為維護縣民安全及防颱準備，嘉義縣10月23日「停止上班、停止上課」，非必要請避免外出。嘉義縣公車、幸福巴士及幸福小黃全線停駛，YouBike場站全面暫停營運。

台東縣蘭嶼、綠島明停班課 其他地區正常上班、課

台東縣政府通報：蘭嶼鄉及綠島鄉明（10/23）日停止上班、停止上課；其餘地區照常上班、照常上課。

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

日本山梨縣富士河口湖町近日發生台灣旅客命案，38歲台灣籍女子井雲蓉19日上午被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，同團27歲女子楊閔涵涉嫌持刀行兇遭日本警方逮捕。隨著案情曝光，兩人真實關係及犯案動機引發外界關注，網路陸續流傳金錢糾紛、感情問題等說法，不過，部分傳聞已遭友人出面澄清，實際案情仍有待日本警方調查。 綜合台日媒體報導，井雲蓉與楊閔涵分别報名同一旅行團，但各自加價入住單人房，並未同住。該團於17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日便發生命案。 據日本警方表示，19日井女未按時出現在集合地點，飯店人員檢查房間時發現她仰躺在床已無生命跡象，附近有把沾有血跡的菜刀，為同團的楊女在旅遊期間購買，遭警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕，並認為她可能知道井女死亡的經過。 網友隨後在社群平台Threads挖出疑似雙方帳號，發現井、楊兩人互相追蹤，懷疑兩人可能早有交集；此外，井女曾透露在出國前替人代墊一萬多元，質疑命案涉及金錢糾紛。對此，井女友人已出面澄清，指出該筆款項是借給室友，室友人在台灣並協助在井女出國期間照顧

交通部納管叫車平台 Bolt：樂見修法方向

交通部今（22）日預告修法納管叫車平台，將開放「一車多車隊」。Bolt表示，樂見此次修法方向，以及政府致力於明確界定各方權責、提升叫車服務安全性的努力。

妻親揭吳敦義「大腦前額葉退化」 醫：長者恐非單一腦區退化

前副總統吳敦義健康狀況引發關注，現年78歲的他日前辭去基金會董事長職務，近日在妻子蔡令怡及3子1女陪伴下，坐輪椅出席「台北市吳敦義文教基金會」更名成立茶會。蔡令怡坦承，吳敦義大腦前額葉退化...

外圍環流發威！薔琵10級強風中部捲起5米浪 進入警戒區觀浪恐付25萬元代價

「薔琵」強颱外圍環流來勢洶洶，中部沿海已出現5米長浪及10級以上強陣風，海巡署中部分署為嚴防颱風災害，除協助交通部航港局執行12浬內船舶勸導驅離作業，並對水域遊憩熱點及高風險海域加強巡查，呼籲民眾勿靠近警戒區觀海，違者最高可罰25萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。