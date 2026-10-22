台中榮總名次飆升！躍2027全球智慧醫院36名 全國19家醫院入列

美國「新聞周刊」（Newsweek）最新公布「2027全球最佳智慧醫院」。台中榮總蟬聯進入百名內醫院名單，排名自前次評比85名上升至36名，連續5年全國第一，是兩岸三地唯一進入世界前50名醫院。台中榮總院長傅雲慶說，中榮推動智慧醫療超過20年，積極與產官學合作，未來更與台灣醫療與半導體產業強強聯手，不斷提升醫療品質。

新聞周刊智慧醫院評比，針對全球33個國家，共410家頂尖醫院，經聲譽分數、數位成熟度調查，以及數位醫療認證3項指標評分，其中數位成熟度調查包含7大領域評分，為數位資訊系統、數位基礎建設、培訓與回饋、人工智慧、機器人與自動化、治理與認證、評估與稽核。

傅雲慶表示，台中榮總從2005年陸續實施行動護理車、電子病歷，2011年成立智慧醫療委員會，近年設立全國最大的遠距醫療中心、全智能實驗室。近年與宏碁合作開發骨質疏鬆智慧篩檢系統、與鴻海共同研發「護理協作機器人」，更擔任衛福部「臨床AI取證驗證中心」計畫主持單位，與國內五家醫院合作，協助醫療廠商取得TFDA認證。

傅雲慶說，台灣醫療產業和半導體產業聞名國際，在強強聯手下，將AI運用到醫療能解決病人和醫生的痛點，讓病人照顧更即時、有效、精準，也能減輕醫療人員負擔。他感謝歷任院長奠定良好基礎、前院長陳適安帶領進入世界百大、同仁們積極努力，以及社會各界支持及愛護。

國科會「醫學中心智慧醫療聯盟」召集人、中榮前院長陳適安表示，感謝衛福部、國科會的政策支持，在國內全方位推動智慧醫療，而醫療院所共同努力，是這次成功入榜家數增加、排名往前的重要因素，未來將繼續從各方面協助台灣醫療機構進行智慧醫療有意義的事情，增進醫療效率、病人安全。

衛福部資訊處長李建璋表示，這次台灣有19家醫院入列，在亞洲中僅次於韓國21家，去年原本跟韓國差距5家，但今年僅差距2家，是全面的進步。若跟「全球最佳醫院」排名一起看，可以發現台灣在智慧醫院排名，往往比最佳醫院更靠前，「表示我們在這一波智慧轉型的全球浪潮中，屬於跑得比較快的前段班。」

李建璋說，這樣的成果要歸功於各醫院院長對科技的重視。另一方面，政府5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，其中很大部分投入智慧醫療，給予各大醫院更多協助。預計年底，將完成全台29家醫學中心FHIR互通電子病歷測試，多方努力讓台灣在這份名單愈來愈受到世界重視。