妻親揭吳敦義「大腦前額葉退化」 醫：長者恐非單一腦區退化

前副總統吳敦義健康狀況引發關注，現年78歲的他日前辭去基金會董事長職務，近日在妻子蔡令怡及3子1女陪伴下，坐輪椅出席「台北市吳敦義文教基金會」更名成立茶會。蔡令怡坦承，吳敦義大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能。亞東紀念醫院失智症中心主任甄瑞興表示，雖不確定吳敦義狀況，但長者較少出現單一腦區退化，需進一步檢查才能安排療程。

吳敦義過去以超強記憶力著稱，但妻子蔡令怡在台北市吳敦義文教基金會更名茶會上坦承，吳敦義大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能。曾任吳敦義辦公室幕僚的資深媒體人李秀姬感嘆，吳敦義不僅僅能記得朋友上次聚餐座位，還能記住對方家鄉、子女任職的公司等細節，即使在高鐵上擦身而過，也能立刻叫出對方的名字，讓她直呼根本是「人體維基」。

根據「TVBS」報導，醫師甄瑞興指出，大腦前額葉退化除了情緒變差，甚至可能出現幻覺等症狀。此外，甄瑞興表示雖不清楚吳敦義狀況，但年長者較少出現單一腦區退化的情形，仍需進一步檢查才能安排療程。

如何保護腦力預防失智？「元氣網」報導指出，早餐是補充護腦營養素黃金時間，並整理5大食材可提供營養素：

1. 南瓜 南瓜的橘黃色來自類胡蘿蔔素，包括β-胡蘿蔔素，具有抗氧化作用。部分研究發現，類胡蘿蔔素攝取或血中濃度與認知健康有關，但仍不能證明多吃南瓜就能預防失智。 2. 燕麥 燕麥含有β-葡聚糖，是人體無法消化吸收的水溶性膳食纖維，有助降低密度脂蛋白膽固醇，也能增加膳食纖維攝取。 3.椰棗 椰棗含有膳食纖維及多酚等成分，可取代部分添加糖。不過，椰棗仍含糖，糖尿病或需要控制血糖的人應留意份量。 4. 優格 優格可提供蛋白質、鈣，部分產品也含活性菌。腸道與腦部之間的訊息傳遞受到研究關注，但目前還不能直接認定吃優格就能改善記憶力或延緩腦部老化。建議選擇無糖或低添加糖產品。 5. 亞麻籽 亞麻籽含有α-次亞麻油酸（ALA）及膳食纖維，可幫助增加植物性脂肪與纖維攝取。可選擇磨碎的亞麻籽，較方便加入燕麥或優格中。

不過，目前沒有任何單一食物或保健品被證實能確實預防失智症，但堅持選擇原型食物、吃對早餐，能為對大腦及身體提供能量。