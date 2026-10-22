快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

妻親揭吳敦義「大腦前額葉退化」 醫：長者恐非單一腦區退化

聯合新聞網／ 綜合報導
前副總統吳敦義。聯合報系資料照
前副總統吳敦義。聯合報系資料照

前副總統吳敦義健康狀況引發關注，現年78歲的他日前辭去基金會董事長職務，近日在妻子蔡令怡及3子1女陪伴下，坐輪椅出席「台北市吳敦義文教基金會」更名成立茶會。蔡令怡坦承，吳敦義大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能。亞東紀念醫院失智症中心主任甄瑞興表示，雖不確定吳敦義狀況，但長者較少出現單一腦區退化，需進一步檢查才能安排療程。

吳敦義過去以超強記憶力著稱，但妻子蔡令怡在台北市吳敦義文教基金會更名茶會上坦承，吳敦義大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能。曾任吳敦義辦公室幕僚的資深媒體人李秀姬感嘆，吳敦義不僅僅能記得朋友上次聚餐座位，還能記住對方家鄉、子女任職的公司等細節，即使在高鐵上擦身而過，也能立刻叫出對方的名字，讓她直呼根本是「人體維基」。

根據「TVBS」報導，醫師甄瑞興指出，大腦前額葉退化除了情緒變差，甚至可能出現幻覺等症狀。此外，甄瑞興表示雖不清楚吳敦義狀況，但年長者較少出現單一腦區退化的情形，仍需進一步檢查才能安排療程。

如何保護腦力預防失智？「元氣網」報導指出，早餐是補充護腦營養素黃金時間，並整理5大食材可提供營養素：

1. 南瓜

南瓜的橘黃色來自類胡蘿蔔素，包括β-胡蘿蔔素，具有抗氧化作用。部分研究發現，類胡蘿蔔素攝取或血中濃度與認知健康有關，但仍不能證明多吃南瓜就能預防失智。

2. 燕麥

燕麥含有β-葡聚糖，是人體無法消化吸收的水溶性膳食纖維，有助降低密度脂蛋白膽固醇，也能增加膳食纖維攝取。

3.椰棗

椰棗含有膳食纖維及多酚等成分，可取代部分添加糖。不過，椰棗仍含糖，糖尿病或需要控制血糖的人應留意份量。

4. 優格

優格可提供蛋白質、鈣，部分產品也含活性菌。腸道與腦部之間的訊息傳遞受到研究關注，但目前還不能直接認定吃優格就能改善記憶力或延緩腦部老化。建議選擇無糖或低添加糖產品。

5. 亞麻籽

亞麻籽含有α-次亞麻油酸（ALA）及膳食纖維，可幫助增加植物性脂肪與纖維攝取。可選擇磨碎的亞麻籽，較方便加入燕麥或優格中。

不過，目前沒有任何單一食物或保健品被證實能確實預防失智症，但堅持選擇原型食物、吃對早餐，能為對大腦及身體提供能量。

吳敦義 失智 大腦 前額葉 記憶力 語言

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳敦義健康受關注！78歲坐輪椅現身 前幕僚憶昔「人體維基百科」

不只會變胖！泡麵、手搖飲恐傷腦 研究揭「常吃1類食物」腦損傷機率高4成

抗老甭砸大錢醫美！專家揭4大日常習慣 運動、睡眠都能幫上忙

吃掉孕媳冰棒！公公還搬醫師當擋箭牌 婦科醫搖頭：亂牽拖

相關新聞

薔琵颱風逼近 嘉義縣10月23日停止上班、上課

嘉義縣政府公告今天公告，依據中央氣象署薔琵颱風警報暨最新發布風力預測資訊，明天已達停班課標準，為維護縣民安全及防颱準備，嘉義縣10月23日「停止上班、停止上課」，非必要請避免外出。嘉義縣公車、幸福巴士及幸福小黃全線停駛，YouBike場站全面暫停營運。

台東縣蘭嶼、綠島明停班課 其他地區正常上班、課

台東縣政府通報：蘭嶼鄉及綠島鄉明（10/23）日停止上班、停止上課；其餘地區照常上班、照常上課。

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

日本山梨縣富士河口湖町近日發生台灣旅客命案，38歲台灣籍女子井雲蓉19日上午被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，同團27歲女子楊閔涵涉嫌持刀行兇遭日本警方逮捕。隨著案情曝光，兩人真實關係及犯案動機引發外界關注，網路陸續流傳金錢糾紛、感情問題等說法，不過，部分傳聞已遭友人出面澄清，實際案情仍有待日本警方調查。 綜合台日媒體報導，井雲蓉與楊閔涵分别報名同一旅行團，但各自加價入住單人房，並未同住。該團於17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日便發生命案。 據日本警方表示，19日井女未按時出現在集合地點，飯店人員檢查房間時發現她仰躺在床已無生命跡象，附近有把沾有血跡的菜刀，為同團的楊女在旅遊期間購買，遭警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕，並認為她可能知道井女死亡的經過。 網友隨後在社群平台Threads挖出疑似雙方帳號，發現井、楊兩人互相追蹤，懷疑兩人可能早有交集；此外，井女曾透露在出國前替人代墊一萬多元，質疑命案涉及金錢糾紛。對此，井女友人已出面澄清，指出該筆款項是借給室友，室友人在台灣並協助在井女出國期間照顧

颱風假來了！南投縣府晚間宣布全縣明天停班停課

受薔琵颱風影響，南投縣政府今天晚間宣布，明天（23日）全縣停止上班、停止上課。

風力等級達標 台中市明天停班停課

台中市政府宣布，根據中央氣象署天氣預報，明（23）天台中市風力達到停班停課標準，明停止上班上課。

高雄明停止上班上課 選委會公布明候選人號次抽籤延至27日舉行

受颱風薔琵影響各地風雨增強，高雄市政府今晚宣布明天停止上班上課，選委會也宣布原訂明天進行的高雄市第5屆市長、議員及里長曁第4屆原住民區長及區民代表選舉候選人姓名號次及公辦電視政見發表會發言順序抽籤作業，延至10月27日舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。