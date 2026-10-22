新光三越啟動資安防護應變！宅配顧客個資受影響 已通報警方調查

新光三越22日表示，日前透過內部資安監測機制，主動發現資訊系統異常，疑似遭外部不法入侵，隨即啟動緊急應變機制。經初步清查，部分宅配訂單顧客個人資料受到影響，涉及姓名、地址及聯絡電話。新光三越已向主管機關通報，並協同警方展開調查，目前尚未接獲顧客因本次事件遭詐騙的相關通報。

新光三越指出，此次資訊系統異常事件，是由公司內部資安監測機制主動發現，第一時間即啟動緊急應變措施，並進行相關清查作業。初步確認受影響的個人資料僅限於宅配訂單顧客的姓名、地址及聯絡電話，相關事件已依規定向主管機關通報，同步協同警察機關展開事件調查及應變作業。

針對外界關注的個資安全及詐騙風險，新光三越表示，截至目前，警方尚未接獲顧客因本次事件而遭詐騙的相關通報。公司也已主動通知受影響顧客，提醒留意不明來電、可疑簡訊及不明連結，提高防詐警覺。

新光三越強調，公司高度重視顧客個人資料安全，持續依循ISO 27701隱私資訊管理制度，落實個人資料保護及管理措施。針對此次事件，除即時啟動應變機制，也持續配合相關單位調查，以維護顧客權益及資訊安全。

新光三越並呼籲消費大眾提高警覺，共同防範詐騙風險。若消費者對此次事件有相關疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線，或洽詢新光三越客服專線0800-008-801。