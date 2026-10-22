颱風薔琵逼近 機捷啟動防颱整備視風速調整班距

桃園大眾捷運公司今天表示，因應颱風薔琵持續逼近台灣，已啟動防颱整備，確保捷運系統和旅客的安全。列車目前都正常行駛，但後續將視風速及颱風動態滾動式調整營運。

桃捷公司下午發布新聞稿表示，早在19日就已經依標準作業程序啟動防颱作業，檢查機廠、車站及停車場防汛設備，包括車站入口防洪閘門、抽水設備，並完成隧道防水隔艙閘門年檢及測試，確保各項設備維持正常運作狀態。

桃捷公司指出，颱風警報期間將依實際風速及標準作業程序，採取列車降速、調整班距、減班或暫停營運等措施，並參考桃園市、新北市、台北市停班停課公告及桃園國際機場航班狀況，滾動調整營運模式及列車班距。

桃捷公司提醒，機捷目前列車依時刻表正常發車，同時根據防颱防洪SOP進行布署及應變準備，並持續密切注意颱風動向。旅客可透過官方網站、臉書（Facebook）粉絲團、「i搭桃捷」APP及各車站旅客資訊系統、廣播掌握最新營運消息；如需詢問，可於上午6時至晚上12時撥打客服專線，由專人提供相關搭乘資訊。