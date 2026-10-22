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「袋袋箱傳」走進多元市集 小樹市集、大學校園各展循環成果

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
中山大學在校內推動二手袋循環利用計畫。環境部／提供
中山大學在校內推動二手袋循環利用計畫。環境部／提供

市集除了挖寶、選購特色商品，也能使用二手袋裝提，讓好袋在不同生活場域持續流通。環境部資源循環署表示，「袋袋箱傳 - 二手袋循環平台」已逐步走進親子二手市集、玩具市集及社區假日市集。其中，「小樹市集」透過平台取得之千個二手提袋，用於親子市集供民眾購物時取用，並持續提出袋源需求；國立中山大學則結合校園募集及在地市集合作，透過 14 場永續合作活動，促成 812 個二手袋分享再利用，展現市集主動申請與校園募集支援的多元循環模式。

以親子共同整理、販售及選購二手物品為特色的「小樹市集」主辦單位透過「袋袋箱傳」取得首批 1,000 個二手提袋，目前正追加申請 1,600 個，並結合現場提袋及紙箱共享服務，供民眾購買商品時取用，讓好物共享、好袋循環融入親子市集體驗。

除二手市集主辦單位加入袋袋箱傳外，校園也能成為推動環境永續及支援減塑的重要力量。國立中山大學透過校內推行的「循循善用」計畫，於學生宿舍、餐廳及便利商店等場域設置循環箱，募集師生閒置提袋。

115 年更與校內的無包裝商店「C HOUSE 無包裝蛤作社」攜手，擴大二手袋的募集與使用。同時串聯高雄在地的假日市集及玩具市集，將整理好的二手袋提供民眾選購或交換物品時取用，累計透過 14 場的永續合作行動，促成 812 個二手袋分享再利用，讓環境永續行動走出校園。

循環署表示，不同型態市集雖然販售商品及活動方式各異，但都可能有購物裝提需求。循環署邀請更多親子市集、社區市集、跳蚤市場及公益義賣活動加入「袋袋箱傳」，讓二手袋成為市集減塑的便利選擇。

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