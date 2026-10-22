快訊

中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

公股投信「四合一」拍板 第一金持股50.3%掌主導權

聽新聞
0:00 / 0:00

亞大醫院展健康台灣深耕成果 機器人助醫護降載

中央社／ 台中22日電

亞洲大學附屬醫院今天舉辦健康台灣深耕計畫成果展，分享照護機器人、模擬沉浸式臨床教學等成果。院方表示，相關應用降載醫護壓力，也精進從業人員技術，提升友善就醫環境。

亞大醫院發布新聞稿表示，衛生福利部推動「健康台灣深耕計畫」，補助國內醫療機構經費，強化醫療韌性，院內針對不同範疇以「深耕在地、健康永續」為核心願景，今天舉辦成果發表會。

亞洲大學醫療暨長照體系總院長許永信說，發表會由各計畫團隊分享執行成果，並邀請院外專家擔任評審，透過成果交流與回饋，呈現智慧醫療、人才培育、友善職場與社區健康等推動成果，促進跨範疇學習及精進後續計畫推動。

其中，護理部引進照護機器人「愛寶」，提供環境導覽、衛教諮詢、訂餐以及送物服務。護理長王明秋表示，透過下指令要求愛寶轉送備品、藥物及尿杯等小雜物，減少重複性行政作業，能讓護理師每天少跑好幾趟，有效紓解第一線護理人員壓力。

教學研究副院長周哲毅指出，教育訓練同樣是不可或缺的一環，放射科與業界共同開發「VR沉浸式」教育訓練，透過穿戴全罩式眼鏡，模擬真實檢查場景，讓新進人員可以體驗從患者帶位、儀器設定、執行檢查到後續衛教等完整流程。

至於民眾常反映批價掛號櫃台排隊久候的問題，院方推動門診智慧預警系統，一旦顯示患者看診結束，準備進入繳費高峰期，隨即展開行動櫃台、引導自動繳費機等疏導人流，大幅縮短等候時間。

機器人 醫護

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從資通訊創新到醫療永續 資策會助攻淨零轉型、逾200機構響應跨域共創

健康主題館／醫療永續共創聯盟 啟動綠色、數位轉型

雙部長領航淨零與氣候韌性 衛福部與環境部成立「醫療永續共創聯盟」

從護理臨床到產業量產 中榮攜手益沅推出安瓿剝開器敲開醫療安全之門

相關新聞

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

日本山梨縣富士河口湖町近日發生台灣旅客命案，38歲台灣籍女子井雲蓉19日上午被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，同團27歲女子楊閔涵涉嫌持刀行兇遭日本警方逮捕。隨著案情曝光，兩人真實關係及犯案動機引發外界關注，網路陸續流傳金錢糾紛、感情問題等說法，不過，部分傳聞已遭友人出面澄清，實際案情仍有待日本警方調查。 綜合台日媒體報導，井雲蓉與楊閔涵分别報名同一旅行團，但各自加價入住單人房，並未同住。該團於17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日便發生命案。 據日本警方表示，19日井女未按時出現在集合地點，飯店人員檢查房間時發現她仰躺在床已無生命跡象，附近有把沾有血跡的菜刀，為同團的楊女在旅遊期間購買，遭警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕，並認為她可能知道井女死亡的經過。 網友隨後在社群平台Threads挖出疑似雙方帳號，發現井、楊兩人互相追蹤，懷疑兩人可能早有交集；此外，井女曾透露在出國前替人代墊一萬多元，質疑命案涉及金錢糾紛。對此，井女友人已出面澄清，指出該筆款項是借給室友，室友人在台灣並協助在井女出國期間照顧

從琴聲悠揚到智慧醫療 關渡醫院攜手台積電 陳亮恭展示醫療新模式

走進臺北市立關渡醫院大廳，以往診間旁常見的嘈雜與焦慮，在柔和的鋼琴樂音中悄然化解。駐守醫院多年的警衛分享，自從大廳擺放鋼琴並導入音樂演奏後，看診民眾情緒平和許多，「連大廳裡的爭吵與摩擦都顯著減少了。」這段溫柔的改變，正是臺北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇暨音樂會的生動縮影。

台中榮總名次飆升！躍2027全球智慧醫院36名 全國19家醫院入列

美國「新聞周刊」（Newsweek）最新公布「2027全球最佳智慧醫院」。台中榮總蟬聯進入百名內醫院名單，排名自前次評比85名上升至36名，連續5年全國第一，是兩岸三地唯一進入世界前50名醫院。台中榮總院長傅雲慶說，中榮推動智慧醫療超過20年，積極與產官學合作，未來更與台灣醫療與半導體產業強強聯手，不斷提升醫療品質。

新光三越啟動資安防護應變！宅配顧客個資受影響 已通報警方調查

新光三越22日表示，日前透過內部資安監測機制，主動發現資訊系統異常，疑似遭外部不法入侵，隨即啟動緊急應變機制。經初步清查，部分宅配訂單顧客個人資料受到影響，涉及姓名、地址及聯絡電話。新光三越已向主管機關通報，並協同警方展開調查，目前尚未接獲顧客因本次事件遭詐騙的相關通報。

「袋袋箱傳」走進多元市集 小樹市集、大學校園各展循環成果

逛市集除了挖寶、選購特色商品，也能使用二手袋裝提，讓好袋在不同生活場域持續流通。環境部資源循環署表示，「袋袋箱傳 - 二手袋循環平台」已逐步走進親子二手市集、玩具市集及社區假日市集。其中，「小樹市集」透過平台取得之千個二手提袋，用於親子市集供民眾購物時取用，並持續提出袋源需求；國立中山大學則結合校園募集及在地市集合作，透過 14 場永續合作活動，促成 812 個二手袋分享再利用，展現市集主動申請與校園募集支援的多元循環模式。

拚5000萬人次！光復連假湧75.5萬人 桃機估12月中旬達標挑戰歷史新高

10月23日至27日為光復節連假疏運前間，桃園機場公司預估5天旅運量約75.5萬人次、平均每日15.1萬人次，不僅較去年同期成長3.3％，也較今年國慶連假旅運量73.8萬人次高，出境高峰為24日，入境高峰為26日；機場公司表示，今年10月13日已突破4000萬人次，力拚今年朝5000萬人次里程碑，預估12月中旬達標，挑戰歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。