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亞大醫院展健康台灣深耕成果 機器人助醫護降載
亞洲大學附屬醫院今天舉辦健康台灣深耕計畫成果展，分享照護機器人、模擬沉浸式臨床教學等成果。院方表示，相關應用降載醫護壓力，也精進從業人員技術，提升友善就醫環境。
亞大醫院發布新聞稿表示，衛生福利部推動「健康台灣深耕計畫」，補助國內醫療機構經費，強化醫療韌性，院內針對不同範疇以「深耕在地、健康永續」為核心願景，今天舉辦成果發表會。
亞洲大學醫療暨長照體系總院長許永信說，發表會由各計畫團隊分享執行成果，並邀請院外專家擔任評審，透過成果交流與回饋，呈現智慧醫療、人才培育、友善職場與社區健康等推動成果，促進跨範疇學習及精進後續計畫推動。
其中，護理部引進照護機器人「愛寶」，提供環境導覽、衛教諮詢、訂餐以及送物服務。護理長王明秋表示，透過下指令要求愛寶轉送備品、藥物及尿杯等小雜物，減少重複性行政作業，能讓護理師每天少跑好幾趟，有效紓解第一線護理人員壓力。
教學研究副院長周哲毅指出，教育訓練同樣是不可或缺的一環，放射科與業界共同開發「VR沉浸式」教育訓練，透過穿戴全罩式眼鏡，模擬真實檢查場景，讓新進人員可以體驗從患者帶位、儀器設定、執行檢查到後續衛教等完整流程。
至於民眾常反映批價掛號櫃台排隊久候的問題，院方推動門診智慧預警系統，一旦顯示患者看診結束，準備進入繳費高峰期，隨即展開行動櫃台、引導自動繳費機等疏導人流，大幅縮短等候時間。
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