路竹會重返非洲6-1 27名醫護與志工跨越萬里 十年來二度赴查德義診

台灣路竹會於今年7、8月間第二度前往非洲中部國家查德共和國義診，27名醫護與志工，跨越一萬多公里的距離，到當地還要克服車輪陷泥坑、暴雨襲擊及物資運補困難等挑戰，但深入醫療資源匱乏的偏鄉提供服務，看到查德民眾因為身體病痛被處理後露出的笑容，醫護人員和志工覺得這一切是都值得的。

此行是路竹會第二次來到查德，2016年，路竹會第一次在查德巡迴義診時，發現嚴重唇顎裂女童希薇安（Sylvienne），以及因燒傷致手部沾黏女童派翠西亞（Patricia），隨即安排她們來台接受手術。這次兩位女孩專程到義診現場致謝。時隔十年再相見，當年的女童已亭亭玉立，讓志工高興又欣慰。

路竹會會長劉啟群表示，義診團於7月26日啟程，與曾於2018年來台臨床見習的烏干達心臟胸腔外科醫師奧莫（Alfred Omo）會合，到查德4個偏鄉部落巡迴義診。台灣中油旗下海外石油及投資公司（OPIC）非洲公司積極提供後勤支援，讓醫療團隊順利深入村落，也展現台灣民間與企業合作投入國際援助、實踐「TAIWAN CAN HELP」精神。

為期兩周的義診共提供3945人診療服務，除了在奧里克斯特許區（Concession ORYX）的河邊村莊提供免費醫療諮詢和護理服務。行程開始的前兩天，在查德的卡哥爾（Kiagor）高中義診，先後看診近900名病患。7月31日起接連3天，轉往另一處社區學校義診。這些醫療資源極度匱乏村落，都是台灣中油在查德訪查發現，義診過程也發現需要協助的唇顎裂病患。

劉啟群指出，這次查德行是路竹會第462次義診，義診路途 艱辛，暴雨後所搭中型巴士兩度深陷泥坑、難以脫困，讓所有志工記憶猶新。

志工程哲仁說，離開首都恩加美納愈遠，柏油路面的影子也越遠。從義診團下榻的「吳家園」出發，前往Benitez貨櫃屋營地，全程500多公里，早上7、8點出發，直到晚上9點多才抵達。十幾個小時的車程，讓他感受到地圖上的一段距離，在查德，可能就是一天的旅程。

泥路不僅崎嶇顛簸，最驚險的一次是當天晚上7點多，義診團成員所搭中型巴士的車輪陷進泥濘坑洞，怎麼也出不來。司機馬哈滿一開始還試著自己脫困，前進、後退、再前進，卻始終無法動彈。後來有人找來四輪傳動車協助拖車，沒想到先後拽斷了3根吊索、2截鋼纜，巴士的4個車輪卻仍然陷在泥裡，動也不動。那一刻，看著車子陷在泥濘中，竟有一種漂在水面上的感覺。

但馬哈滿沒有放棄。情急之下，他找來5、6名壯漢，大家一起站到泥地裡推車。他自己則坐回駕駛座，緊踩油門，馬達聲終於在黑夜裡轟然作響，巴士一點一點從泥坑裡爬了出來，全程花了十多個小時才抵達目的地。

義診最後一天，車輪再度陷坑，有人推、有人喊、有人在旁邊協助。大家的衣服沾上泥巴，鞋子踩進濕軟的土地裡，最後，車子終於又一次脫困。

陸路交通障礙不是唯一的困境，路竹會表示，此行也發生航空公司的空運行李延遲送達情形，以致義診作業受到壓縮。但為照顧好每一位接受義診的病患，即使夜色降臨、團隊成員仍堅守崗位、耐心執行分配到的任務。

路竹會指出，助人行程也有受助經驗。這次義診的前置作業和後勤支援，由OPIC非洲公司全力幫忙，包括安全維護、路線安排、食宿與規畫等。劉啟群表達感謝，「中油這次幫很大的忙，也彰顯台灣援外的實力與誠意。」

對義診團來說，查德貧困偏鄉也有新鮮景致和溫馨的人情味。車輛行經處經常會看到高出地面1、2公尺左右的紅色土丘，經詢問才得知是蟻窩。工蟻搬運地下黏土、砂粒、唾液與有機物，逐層修築外牆、通風孔、室內隔間等，成為蟻軍的堅實城堡。

偏遠部落居民習慣找空地「野放」，因此當地連一間廁所也沒有，義診團到第二站「Saar Goyen Mbodjjenon」社區學校前一天，台灣中油委託當地原住民搭建廁所。他們在教室旁的樹下，挖了兩個坑洞、再砍下棕梠樹葉當圍籬，搭建了兩間臨時廁所供義診團成員使用，獨特的廁所造型猶如佈置在非洲大地的裝置藝術，也讓義診團成員開了眼界。

非洲義診路迢迢，劉啟群說，唯有靠當地人自己建立完整的醫療體系，才能就近照護當地居民，因此未來會持續安排當地醫學生到台灣深造，學成回去照顧鄉親的健康，讓醫療服務一棒接一棒、不斷傳承下去。（路竹會重返非洲系列6-1）

台灣路竹會第462次義診，今年七月和八月第二度踏上非洲的查德共和國，偏遠部落居民把握難得的免費診療機會，扶老攜幼排隊看診。圖／台灣路竹會提供

台灣路竹會今年7、8月間第二度前往非洲中部國家查德共和國義診，成員搭乘的中型巴士車輪深陷泥坑中，找來的四輪傳動車協助拖過程並不順利，使單趟行程拖延到十幾個小時。圖／台灣路竹會提供

台灣路竹會前往非洲中部國家查德共和國義診，在路邊看到蟻窩非常碩大，內部結構也相當講究，在查德郊區是常見地景，卻讓義診團成員開了眼界。圖／台灣路竹會提供

台灣路竹會第462次義診，今年七月和八月第二度踏上非洲查德共和國，偏遠部落居民把握難得的免費診療機會，扶老攜幼排隊看診。圖／台灣路竹會提供