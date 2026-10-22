快訊

中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

公股投信「四合一」拍板 第一金持股50.3%掌主導權

聽新聞
0:00 / 0:00

路竹會重返非洲6-1 27名醫護與志工跨越萬里 十年來二度赴查德義診

聯合報／ 台灣路竹會
台灣路竹會第462次義診，今年七月和八月第二度踏上非洲的查德共和國，偏遠部落居民把握難得的免費診療機會，扶老攜幼排隊看診。圖／台灣路竹會提供
台灣路竹會第462次義診，今年七月和八月第二度踏上非洲的查德共和國，偏遠部落居民把握難得的免費診療機會，扶老攜幼排隊看診。圖／台灣路竹會提供

台灣路竹會於今年7、8月間第二度前往非洲中部國家查德共和國義診，27名醫護與志工，跨越一萬多公里的距離，到當地還要克服車輪陷泥坑、暴雨襲擊及物資運補困難等挑戰，但深入醫療資源匱乏的偏鄉提供服務，看到查德民眾因為身體病痛被處理後露出的笑容，醫護人員和志工覺得這一切是都值得的。

此行是路竹會第二次來到查德，2016年，路竹會第一次在查德巡迴義診時，發現嚴重唇顎裂女童希薇安（Sylvienne），以及因燒傷致手部沾黏女童派翠西亞（Patricia），隨即安排她們來台接受手術。這次兩位女孩專程到義診現場致謝。時隔十年再相見，當年的女童已亭亭玉立，讓志工高興又欣慰。

路竹會會長劉啟群表示，義診團於7月26日啟程，與曾於2018年來台臨床見習的烏干達心臟胸腔外科醫師奧莫（Alfred Omo）會合，到查德4個偏鄉部落巡迴義診。台灣中油旗下海外石油及投資公司（OPIC）非洲公司積極提供後勤支援，讓醫療團隊順利深入村落，也展現台灣民間與企業合作投入國際援助、實踐「TAIWAN CAN HELP」精神。

為期兩周的義診共提供3945人診療服務，除了在奧里克斯特許區（Concession ORYX）的河邊村莊提供免費醫療諮詢和護理服務。行程開始的前兩天，在查德的卡哥爾（Kiagor）高中義診，先後看診近900名病患。7月31日起接連3天，轉往另一處社區學校義診。這些醫療資源極度匱乏村落，都是台灣中油在查德訪查發現，義診過程也發現需要協助的唇顎裂病患。

劉啟群指出，這次查德行是路竹會第462次義診，義診路途 艱辛，暴雨後所搭中型巴士兩度深陷泥坑、難以脫困，讓所有志工記憶猶新。

志工程哲仁說，離開首都恩加美納愈遠，柏油路面的影子也越遠。從義診團下榻的「吳家園」出發，前往Benitez貨櫃屋營地，全程500多公里，早上7、8點出發，直到晚上9點多才抵達。十幾個小時的車程，讓他感受到地圖上的一段距離，在查德，可能就是一天的旅程。

泥路不僅崎嶇顛簸，最驚險的一次是當天晚上7點多，義診團成員所搭中型巴士的車輪陷進泥濘坑洞，怎麼也出不來。司機馬哈滿一開始還試著自己脫困，前進、後退、再前進，卻始終無法動彈。後來有人找來四輪傳動車協助拖車，沒想到先後拽斷了3根吊索、2截鋼纜，巴士的4個車輪卻仍然陷在泥裡，動也不動。那一刻，看著車子陷在泥濘中，竟有一種漂在水面上的感覺。

但馬哈滿沒有放棄。情急之下，他找來5、6名壯漢，大家一起站到泥地裡推車。他自己則坐回駕駛座，緊踩油門，馬達聲終於在黑夜裡轟然作響，巴士一點一點從泥坑裡爬了出來，全程花了十多個小時才抵達目的地。

義診最後一天，車輪再度陷坑，有人推、有人喊、有人在旁邊協助。大家的衣服沾上泥巴，鞋子踩進濕軟的土地裡，最後，車子終於又一次脫困。

陸路交通障礙不是唯一的困境，路竹會表示，此行也發生航空公司的空運行李延遲送達情形，以致義診作業受到壓縮。但為照顧好每一位接受義診的病患，即使夜色降臨、團隊成員仍堅守崗位、耐心執行分配到的任務。

路竹會指出，助人行程也有受助經驗。這次義診的前置作業和後勤支援，由OPIC非洲公司全力幫忙，包括安全維護、路線安排、食宿與規畫等。劉啟群表達感謝，「中油這次幫很大的忙，也彰顯台灣援外的實力與誠意。」

對義診團來說，查德貧困偏鄉也有新鮮景致和溫馨的人情味。車輛行經處經常會看到高出地面1、2公尺左右的紅色土丘，經詢問才得知是蟻窩。工蟻搬運地下黏土、砂粒、唾液與有機物，逐層修築外牆、通風孔、室內隔間等，成為蟻軍的堅實城堡。

偏遠部落居民習慣找空地「野放」，因此當地連一間廁所也沒有，義診團到第二站「Saar Goyen Mbodjjenon」社區學校前一天，台灣中油委託當地原住民搭建廁所。他們在教室旁的樹下，挖了兩個坑洞、再砍下棕梠樹葉當圍籬，搭建了兩間臨時廁所供義診團成員使用，獨特的廁所造型猶如佈置在非洲大地的裝置藝術，也讓義診團成員開了眼界。

非洲義診路迢迢，劉啟群說，唯有靠當地人自己建立完整的醫療體系，才能就近照護當地居民，因此未來會持續安排當地醫學生到台灣深造，學成回去照顧鄉親的健康，讓醫療服務一棒接一棒、不斷傳承下去。（路竹會重返非洲系列6-1）

台灣路竹會第462次義診，今年七月和八月第二度踏上非洲的查德共和國，偏遠部落居民把握難得的免費診療機會，扶老攜幼排隊看診。圖／台灣路竹會提供
台灣路竹會第462次義診，今年七月和八月第二度踏上非洲的查德共和國，偏遠部落居民把握難得的免費診療機會，扶老攜幼排隊看診。圖／台灣路竹會提供

台灣路竹會今年7、8月間第二度前往非洲中部國家查德共和國義診，成員搭乘的中型巴士車輪深陷泥坑中，找來的四輪傳動車協助拖過程並不順利，使單趟行程拖延到十幾個小時。圖／台灣路竹會提供
台灣路竹會今年7、8月間第二度前往非洲中部國家查德共和國義診，成員搭乘的中型巴士車輪深陷泥坑中，找來的四輪傳動車協助拖過程並不順利，使單趟行程拖延到十幾個小時。圖／台灣路竹會提供

台灣路竹會前往非洲中部國家查德共和國義診，在路邊看到蟻窩非常碩大，內部結構也相當講究，在查德郊區是常見地景，卻讓義診團成員開了眼界。圖／台灣路竹會提供
台灣路竹會前往非洲中部國家查德共和國義診，在路邊看到蟻窩非常碩大，內部結構也相當講究，在查德郊區是常見地景，卻讓義診團成員開了眼界。圖／台灣路竹會提供

台灣路竹會第462次義診，今年七月和八月第二度踏上非洲查德共和國，偏遠部落居民把握難得的免費診療機會，扶老攜幼排隊看診。圖／台灣路竹會提供
台灣路竹會第462次義診，今年七月和八月第二度踏上非洲查德共和國，偏遠部落居民把握難得的免費診療機會，扶老攜幼排隊看診。圖／台灣路竹會提供

台灣路竹會今年7、8月間前往非洲中部國家查德共和國義診，在路邊看到臨時挖坑、架設棕梠葉當圍籬的臨時廁所，被義診團視為非洲大地的「裝置藝術」作品。圖／台灣路竹會提供
台灣路竹會今年7、8月間前往非洲中部國家查德共和國義診，在路邊看到臨時挖坑、架設棕梠葉當圍籬的臨時廁所，被義診團視為非洲大地的「裝置藝術」作品。圖／台灣路竹會提供

非洲 義診 志工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科學人／台灣巨木傳奇：一群找樹的人如何尋獲東亞最高樹

衛福部拋蘭嶼免費健檢 歸功陳瑩 擬設部立醫院

支援小琉球醫療27年首遇公船擱淺 安泰總院長：過程驚險人員平安

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

相關新聞

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

日本山梨縣富士河口湖町近日發生台灣旅客命案，38歲台灣籍女子井雲蓉19日上午被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，同團27歲女子楊閔涵涉嫌持刀行兇遭日本警方逮捕。隨著案情曝光，兩人真實關係及犯案動機引發外界關注，網路陸續流傳金錢糾紛、感情問題等說法，不過，部分傳聞已遭友人出面澄清，實際案情仍有待日本警方調查。 綜合台日媒體報導，井雲蓉與楊閔涵分别報名同一旅行團，但各自加價入住單人房，並未同住。該團於17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日便發生命案。 據日本警方表示，19日井女未按時出現在集合地點，飯店人員檢查房間時發現她仰躺在床已無生命跡象，附近有把沾有血跡的菜刀，為同團的楊女在旅遊期間購買，遭警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕，並認為她可能知道井女死亡的經過。 網友隨後在社群平台Threads挖出疑似雙方帳號，發現井、楊兩人互相追蹤，懷疑兩人可能早有交集；此外，井女曾透露在出國前替人代墊一萬多元，質疑命案涉及金錢糾紛。對此，井女友人已出面澄清，指出該筆款項是借給室友，室友人在台灣並協助在井女出國期間照顧

從琴聲悠揚到智慧醫療 關渡醫院攜手台積電 陳亮恭展示醫療新模式

走進臺北市立關渡醫院大廳，以往診間旁常見的嘈雜與焦慮，在柔和的鋼琴樂音中悄然化解。駐守醫院多年的警衛分享，自從大廳擺放鋼琴並導入音樂演奏後，看診民眾情緒平和許多，「連大廳裡的爭吵與摩擦都顯著減少了。」這段溫柔的改變，正是臺北市立關渡醫院與台積電慈善基金會今天聯合舉辦「永續健康台灣．身心共好療育」論壇暨音樂會的生動縮影。

台中榮總名次飆升！躍2027全球智慧醫院36名 全國19家醫院入列

美國「新聞周刊」（Newsweek）最新公布「2027全球最佳智慧醫院」。台中榮總蟬聯進入百名內醫院名單，排名自前次評比85名上升至36名，連續5年全國第一，是兩岸三地唯一進入世界前50名醫院。台中榮總院長傅雲慶說，中榮推動智慧醫療超過20年，積極與產官學合作，未來更與台灣醫療與半導體產業強強聯手，不斷提升醫療品質。

新光三越啟動資安防護應變！宅配顧客個資受影響 已通報警方調查

新光三越22日表示，日前透過內部資安監測機制，主動發現資訊系統異常，疑似遭外部不法入侵，隨即啟動緊急應變機制。經初步清查，部分宅配訂單顧客個人資料受到影響，涉及姓名、地址及聯絡電話。新光三越已向主管機關通報，並協同警方展開調查，目前尚未接獲顧客因本次事件遭詐騙的相關通報。

「袋袋箱傳」走進多元市集 小樹市集、大學校園各展循環成果

逛市集除了挖寶、選購特色商品，也能使用二手袋裝提，讓好袋在不同生活場域持續流通。環境部資源循環署表示，「袋袋箱傳 - 二手袋循環平台」已逐步走進親子二手市集、玩具市集及社區假日市集。其中，「小樹市集」透過平台取得之千個二手提袋，用於親子市集供民眾購物時取用，並持續提出袋源需求；國立中山大學則結合校園募集及在地市集合作，透過 14 場永續合作活動，促成 812 個二手袋分享再利用，展現市集主動申請與校園募集支援的多元循環模式。

拚5000萬人次！光復連假湧75.5萬人 桃機估12月中旬達標挑戰歷史新高

10月23日至27日為光復節連假疏運前間，桃園機場公司預估5天旅運量約75.5萬人次、平均每日15.1萬人次，不僅較去年同期成長3.3％，也較今年國慶連假旅運量73.8萬人次高，出境高峰為24日，入境高峰為26日；機場公司表示，今年10月13日已突破4000萬人次，力拚今年朝5000萬人次里程碑，預估12月中旬達標，挑戰歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。