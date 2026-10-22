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拚5000萬人次！光復連假湧75.5萬人 桃機估12月中旬達標挑戰歷史新高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場公司預估光復連假5天旅運量約75.5萬人次、平均每日15.1萬人次，較去年同期成長3.3％，也較今年國慶連假旅運量73.8萬人次高。聯合報系資料照
桃園機場公司預估光復連假5天旅運量約75.5萬人次、平均每日15.1萬人次，較去年同期成長3.3％，也較今年國慶連假旅運量73.8萬人次高。聯合報系資料照

10月23日至27日為光復節連假疏運前間，桃園機場公司預估5天旅運量約75.5萬人次、平均每日15.1萬人次，不僅較去年同期成長3.3％，也較今年國慶連假旅運量73.8萬人次高，出境高峰為24日，入境高峰為26日；機場公司表示，今年10月13日已突破4000萬人次，力拚今年朝5000萬人次里程碑，預估12月中旬達標，挑戰歷史新高。

今年光復連假疏運期間為10月23日至27日，機場公司預估，今年光復5天連假疏運期間，旅運量約75.5萬人次、平均每日15.1萬人次，不僅旅運量將較去年成長約3.3％，也比今年國慶連假旅運量73.8萬人次高；而出入境高峰部分，預估10月24日旅運量達15.7萬人次，入境高峰為26日約15.5萬人次。

機場公司指出，旅運量持續成長，今年10月13日已突破4000萬人次，較去年的11月5日提前23天，也較2019年的10月27日提前14天，全年旅運量朝5000萬人次里程碑邁進，預計12月中旬能達標，挑戰歷史新高。根據統計，目前歷史新高為疫情前2019年的4769萬人次。

機場公司表示，隨著旅運需求增加，將持續協調各單位掌握尖峰時段作業量能，並透過智慧化服務提升旅運效率；也提醒旅客配合相關指引、提早抵達機場，共同維持連假期間營運順暢。

因應連假出遊需求，機場公司已針對航廈人潮及各作業節點預作準備，並與相關單位保持聯繫，掌握尖峰時段旅客動態。為提升報到及通關效率，機場公司建議，旅客多加利用網路及手機報到、自助報到機、自助行李託運、市區預辦登機及e-Gate自動通關等服務。

旅客於安檢前，請預先確認行李內容物符合規定，行動電源及打火機須依規定隨身攜帶，不得託運；每位旅客攜帶行動電源以2個為限，並須妥善包裝、個別保護，飛行途中禁止使用或充電。隨身行李液體單件不得超過100毫升，總量不得超過1公升，以免因攜帶不符規定物品延誤通關。

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