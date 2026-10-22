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兒少自傷恐藏求救訊號 亞東醫院成立神經多樣性共照中心

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
亞東醫院成立兒少神經多樣性共照中心，院方、新北市衛生局及民意代表等出席揭牌活動，盼串聯醫療、校園與家庭資源，接住過去容易被忽略的孩子。記者張策／攝影
亞東醫院成立兒少神經多樣性共照中心，院方、新北市衛生局及民意代表等出席揭牌活動，盼串聯醫療、校園與家庭資源，接住過去容易被忽略的孩子。記者張策／攝影

亞東醫院今成立兒少神經多樣性共照示範中心，鎖定6至24歲有學習、情緒、人際及生活適應困難的兒少及青年，整合醫療、家庭、學校與社區資源，透過個案管理、評估、追蹤及轉介，補上孩子離開早療後可能出現的服務斷點。亞東紀念醫院兒少神經多樣性共照中心主任甄瑞興表示，希望讓孩子在成長過程中被及早看見、接住，降低自傷、自殺等風險。

新北市衛生局副局長馬景野表示，新北雖已有早期療育及特殊教育體系，仍有部分特殊需求兒少，在家庭、校園及社群中面臨生活適應與社會融入困境，此次與亞東醫院合作成立新北首處兒少神經多樣性共照中心，希望建立醫療、教育、家庭及社群整合模式。

甄瑞興表示，6歲以前已有早療體系，因此中心主要將服務往6歲後延伸，一路陪伴至24歲，處理包含學習、情緒、人際關係及家庭支持等問題。個案可由學校、衛生局、社會局等外部單位轉介，也能從院內各科門診轉入，由個管師先進行評估，再交由跨專業團隊討論後決定後續處置。

中心整合兒童發展、精神、神經、家庭醫學、小兒科，以及社工、護理等不同專業。甄瑞興說，有些情況較嚴重的孩子會直接轉精神科，有些則需要社福資源，也有個案會持續由中心追蹤，重點不是只做一次診斷，而是讓服務能一路銜接。

中心也設置單一服務窗口，白天由個管師提供諮詢及回訪，下班後則可透過LINE留下問題，再由團隊於上班時間聯繫，希望讓家庭在遇到狀況時，不必不知道該找誰。

甄瑞興指出，許多神經多樣性的孩子外表看起來與一般孩子無異，甚至學業表現不差，但可能有感官敏感、情緒調節或人際互動困難，若長期被當成「不乖」、「故意」或「怪」，問題可能一路累積。他強調，除了孩子本身，家長如何理解及陪伴也非常重要，未來中心也將推動親職教育及「生活陪跑師」等模式，讓老師、家長、社工更了解如何與孩子相處。

他分享過去接觸的一名孩子，國小四年級時就曾出現自傷行為，但家長當時沒有特別注意，直到高一再次自傷，問題才逐漸浮上檯面。孩子成績並不差，後來才發現具有自閉症類群特質，但在被理解以前，已慢慢出現拒學，只能依靠網路學習，甚至開始抽菸、喝酒。

甄瑞興說，回頭看，其實孩子早已有不少訊號，例如對聲音非常敏感，常戴大型耳機阻隔外界聲音，不敢到人多、吵雜的餐廳，也只願意穿固定類型的衣服；長期焦慮下，還反覆出現便祕、腹瀉等腸胃症狀，曾因此到腸胃科就醫，但當時沒有人把這些表現與神經多樣性連結在一起。

後來家長察覺問題，向國外友人求助，孩子前往國外接受約3個月的荒野治療，之後進入住校型學校繼續學習。甄瑞興表示，經過約2年的支持及訓練，孩子逐漸穩定，目前約20歲，也已考上大學。

甄瑞興另提到，曾有一名18歲女孩有自閉症特質，後續出現憂鬱、自傷，即使住院治療，最終仍因自殺離世。他說，有些孩子長期覺得周遭都認為自己「不好」，最後甚至會失去繼續生活的理由，因此越早被理解與介入，越有機會避免情況一路惡化。

他表示，面對這群孩子，父母的教育方式也需要調整，「不是每個孩子都適合用打罵的」。例如孩子提出不適當要求時，與其立即用「不可以」強硬拒絕，有時先說「我想想看」，再慢慢解釋原因，反而較能降低情緒衝突。

甄瑞興說，神經多樣性並不代表孩子沒有能力，部分孩子甚至在電腦、機械、創意等領域具有特殊優勢，真正需要的是適合的引導與環境。他希望透過共照中心，讓孩子知道「我只是其中一種人，不是怪胎」，也讓家庭、學校及醫療端共同把孩子接住。

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亞東醫院兒少神經多樣性共照中心今舉行揭牌儀式，未來將整合院內跨科別及校園、社政資源，協助神經多樣性兒少及其家庭獲得適切支持。記者張策／攝影
亞東醫院兒少神經多樣性共照中心今舉行揭牌儀式，未來將整合院內跨科別及校園、社政資源，協助神經多樣性兒少及其家庭獲得適切支持。記者張策／攝影

亞東醫院兒少神經多樣性共照中心主任甄瑞興表示，中心將服務6至24歲有學習、情緒及人際適應困難的兒少與青年，透過個案管理及跨專業合作，提供持續性的照顧與支持。記者張策／攝影
亞東醫院兒少神經多樣性共照中心主任甄瑞興表示，中心將服務6至24歲有學習、情緒及人際適應困難的兒少與青年，透過個案管理及跨專業合作，提供持續性的照顧與支持。記者張策／攝影

立委陳菁徽（左起）、亞東醫院副院長林子玉、新北市衛生局副局長馬景野、亞東醫院院長邱冠明今出席兒少神經多樣性共照示範中心揭幕儀式。記者張策／攝影
立委陳菁徽（左起）、亞東醫院副院長林子玉、新北市衛生局副局長馬景野、亞東醫院院長邱冠明今出席兒少神經多樣性共照示範中心揭幕儀式。記者張策／攝影

新北市衛生局副局長馬景野表示將透過醫療、教育、家庭及社區資源整合，協助有特殊需求的兒少適應生活與融入社會。記者張策／攝影
新北市衛生局副局長馬景野表示將透過醫療、教育、家庭及社區資源整合，協助有特殊需求的兒少適應生活與融入社會。記者張策／攝影

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