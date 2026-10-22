新北耶誕城擴至8大行政區 1月13日登場卡娜赫拉陪玩45天

新北國際盛事「新北歡樂耶誕城」今天舉行啟動記者會，新北市長侯友宜化身「萌幻飛行號」機長，宣布今年攜手人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，以「旅行」為主題，打造冬日萌幻盛典。侯友宜表示，去年耶誕城吸引740萬人次，今年除市民廣場、站前廣場等主要燈區外，還將串聯新北7處響應燈區，讓耶誕氛圍擴散到各區，活動自11月13日至12月27日登場，一連45天。

侯友宜表示，耶誕城一路轉型創新，從地方節慶逐步打響國際知名度，去年吸引740萬人次到訪，已成為新北市的重要品牌。今年希望回應市民期待，將歡樂氛圍從主要燈區延伸到更多行政區，讓民眾不必只集中在板橋，也能在各地感受不同的耶誕風景。

今年以「萌幻旅行」為主題，侯友宜也配合活動造型化身機長，他也笑說，既然擔任機長，就得把方向帶對，不能把航向帶歪。

今年耶誕城攜手「卡娜赫拉的小動物」，由P助、粉紅兔兔及殭屍貓等人氣角色陪伴民眾展開耶誕旅行。四大主題燈區各有特色，市民廣場打造「萌幻熱氣球之旅」，以巨型熱氣球結合光影與音樂；站前廣場以「粉紅夢幻港灣」為主題，設置8米巨型郵輪；萬坪公園規畫「森林萌遊會」，府中廣場則以「耶誕行旅樂園」呈現雪橇、星空與飄雪景觀。

除板橋主要燈區，今年也串聯新北市美術館、中和四號公園、三峽安溪中心、新店裕隆城、新莊中港大排、五股環保藝術公園及淡水老街等7處響應燈區，透過燈飾與活動串聯，讓耶誕氣氛延伸到新北各地。

活動期間也規劃多項周末節目，包括11月13日開城秀、11月14日至15日童趣嘉年華、12月4日至6日德國耶誕市集，以及12月12日至13日的巨星耶誕演唱會。另有耶誕城護照集章活動、色彩鑑定與彩妝體驗，以及結合虛擬角色的演唱會企畫，增添活動亮點。

侯友宜表示，每年耶誕城都希望帶給民眾新的驚喜，尤其德國耶誕市集每次都吸引大批人潮，在冬日裡營造溫暖的節慶氛圍，也希望大家把握活動期間，帶著家人一起走進耶誕城，感受幸福與歡樂。

新北國際盛事「新北歡樂耶誕城」今天舉行啟動記者會，新北市長侯友宜化身「萌幻飛行號」機長，宣布今年攜手人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，以「旅行」為主題，打造冬日萌幻盛典。記者葉德正／攝影