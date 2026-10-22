光復節連假桃機運量估75.5萬人次 全年邁向5,000萬人次創新高

光復節連假將至，桃園國際機場公司預估10月23日至27日疏運期間，機場旅運量約75.5萬人次、平均每日15.1萬人次，出境高峰為24日，入境高峰為26日。機場公司已完成連假疏運整備，並建議旅客提早3小時抵達機場，善用自助報到、行李託運等智慧服務，提升旅運效率。

桃園機場旅運量持續成長，今年10月13日已突破4,000萬人次，較2025年的11月5日提前23天，也較2019年的10月27日提前14天，全年旅運量朝5,000萬人次里程碑邁進，挑戰歷史新高。

機場公司指出，光復連假出境高峰在假期前段，10月24日旅運量預估15.7萬人次；入境高峰則在26日，旅運量預估15.5萬人次。5天疏運期間，預估將湧入75.5萬人，較2025年同期增加約3.3％。隨著旅運需求增加，機場公司將持續協調各單位掌握尖峰時段作業量能，並透過智慧化服務提升旅運效率；也提醒旅客配合相關指引、提早抵達機場，共同維持連假期間營運順暢。

因應連假出遊需求，機場公司已針對航廈人潮及各作業節點預作準備，並與相關單位保持聯繫，掌握尖峰時段旅客動態。為提升報到及通關效率，機場公司建議旅客多加利用網路及手機報到、自助報到機、自助行李託運、市區預辦登機及e-Gate自動通關等服務。

旅客於安檢前，請預先確認行李內容物符合規定，行動電源及打火機須依規定隨身攜帶，不得託運；每位旅客攜帶行動電源以2個為限，並須妥善包裝、個別保護，飛行途中禁止使用或充電。隨身行李液體單件不得超過100毫升，總量不得超過1公升，以免因攜帶不符規定物品延誤通關。