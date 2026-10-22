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光復連假桃機運量估75.5萬人次 全年可望達5千萬人次
桃園機場公司指出，光復連假5天疏運期的旅運量約75.5萬人次，比去年同期成長3.3%，全年旅運量可望達5000萬人次，挑戰歷史新高紀錄。
今年光復節連假為10月24日至26日，桃園機場規劃10月23日至27日為疏運期。
桃園機場公司今天發布新聞稿表示，預估光復連假疏運期間旅運量約75.5萬人次、較去年同期成長3.3%，平均每日15.1萬人次，出境高峰為24日旅運量預估15.7萬人次，入境高峰為26日旅運量預估15.5萬人次。
桃機公司表示，旅運量在今年10月13日已經突破4000萬人次，是史上最快達到4000萬人次的年度，較去年提早23天，也較108年提早14天，全年可望達到5000萬人次，挑戰108年的4769.5萬人次的歷史紀錄。
桃機公司說，建議旅客提早3小時抵達機場，善用自助報到、行李託運等智慧服務，提升旅運效率。
此外，桃機公司表示，已針對航廈人潮及各作業節點預作準備，並與相關單位保持聯繫，掌握尖峰時段旅客動態。
桃機公司指出，旅客於安檢前，請預先確認行李內容物符合規定，行動電源及打火機須依規定隨身攜帶，不得託運，每名旅客攜帶行動電源以2個為限，並須妥善包裝、個別保護，飛行途中禁止使用或充電。隨身行李液體單件不得超過100毫升，總量不得超過1公升，以免因攜帶不符規定物品延誤通關。
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