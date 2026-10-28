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連辦桌天王也被收服！阿燦師遇上「粱芯」金高直呼：良心底加啦！

文／ 鄭嘉蕙 提供

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台灣辦桌天王阿燦師講究真材實料，選酒也不馬虎，一眼相中「粱芯」金門高粱酒，直呼：粱芯～底加啦！ 圖／江建泰 攝影
台灣辦桌天王阿燦師講究真材實料，選酒也不馬虎，一眼相中「粱芯」金門高粱酒，直呼：粱芯～底加啦！ 圖／江建泰 攝影

「你欸良心到底在哪裡？」這句熟悉的歌詞，竟成了辦桌天王阿燦師林明燦的選酒關鍵？別以為總鋪師只管鍋鏟、不管酒杯！向來對料理有堅持的阿燦師，做菜講究真材實料，挑酒自然也有自己的標準。這回讓他眼睛一亮的，就是自帶「粱芯」的金門高粱酒。當「良心」遇上「粱芯」，連阿燦師都忍不住大喊：「粱芯~底加啦！」

提起台灣獨特的「辦桌」飲食文化，不僅蘊藏著深厚的古早味情懷，更考驗著總鋪師調兵遣將的真功夫。曾遠赴紐約辦桌、成功把台灣美食推向世界的靈魂人物，正是將在地文化辦出時代新高度、讓國際驚豔的辦桌界天王---林明燦。

阿燦師堅持用良心料理，選酒也要有「芯」，好菜配好酒，在餐桌上碰撞出最對味的火花！ 圖／江建泰 攝影
阿燦師堅持用良心料理，選酒也要有「芯」，好菜配好酒，在餐桌上碰撞出最對味的火花！ 圖／江建泰 攝影

師承「辦桌活字典」父親林添盛的絕妙手藝，阿燦師操辦宴席專業廚藝不在話下，但是每聊起對料理的堅持，他總是會重申：「做廚師最重要的不是廚藝，而是良心。」因為在阿燦師心中，廚藝可以磨練，但良心絕不能少！每一道料理的背後，都是對食材的講究、對手藝的堅持。從父親身上承襲的良心守護與職人精神，不僅在阿燦師手中延續，更透過言傳身教傳承給徒弟，讓台灣「辦桌」這塊招牌，在世代傳承中持續飄香、歷久彌新！

「粱芯」金門高粱酒直接將一根百年橡木芯條封存在瓶中，讓酒液與橡木芯在瓶內交織熟成，成為一眼就能辨識的最大特色。 圖／江建泰 攝影
「粱芯」金門高粱酒直接將一根百年橡木芯條封存在瓶中，讓酒液與橡木芯在瓶內交織熟成，成為一眼就能辨識的最大特色。 圖／江建泰 攝影

這份對品質近乎苛求的嚴謹標準，阿燦師不只體現在料理上，更延伸到餐桌上的每個細節，畢竟，一桌好菜要有好味道相伴，選酒當然也不能馬虎！在今年備受矚目的「臺南鍘美藝術節」辦桌重頭戲中驚艷亮相的「粱芯」金門高粱酒，不僅憑藉台灣人最愛的諧音哏讓人印象深刻，更以藏在細節中的職人工藝，贏得阿燦師的高度認同。

「粱芯」最有趣的吸睛亮點，在於它自帶一根「芯」——直接將一根百年橡木芯條封存在酒瓶中，讓酒液與橡木芯條在瓶內交織熟成出如鎏金般的迷人酒色與獨特天然烘烤木質風味，由於橡木芯取材位置不同，每一瓶的酒色都獨一無二，且每瓶「粱芯」推出時皆已達黃金熟成點，開瓶就能品嘗到最佳風味。

從橡木芯條到酒體風味，「粱芯」金門高粱酒藏在細節裡的職人精神，深受阿燦師認同。 圖／江建泰 攝影
從橡木芯條到酒體風味，「粱芯」金門高粱酒藏在細節裡的職人精神，深受阿燦師認同。 圖／江建泰 攝影

對阿燦師來說，酒不只是上桌的配角，更要懂得與料理搭配。面對辦桌上從海鮮、肉類到各式功夫菜的豐富菜色，酒款的香氣、口感與尾韻，都可能帶來不同的搭配感受。「粱芯」以天然烘烤木質風味為特色，提供有別於一般高粱酒的風味層次，也讓選酒多了一種新選擇。

「粱芯」金門高粱酒的節日限定款「舞」，帶有柔和、圓潤的香氣輪廓，可感受到香草、椰子與焦糖的氣息；入口後，奶油與太妃糖般的甜香感逐漸展開，伴隨淡淡橡木單寧，帶出溫潤、飽滿的口感。如果說「舞」像是餐桌上流動的旋律，那麼常態款「禪」則展現另一種沉穩氣質。以草本底蘊為基調，伴隨檀木線香氣息，入口能感受到淡淡煙燻木質香，尾韻則轉出烏梅的酸甜與烘焙香氣。消費者能依個人喜好與餐桌情境，探索不同的品飲體驗。

節日限定款「粱芯（舞）」帶有香草與焦糖甜香氣息，常態款「粱芯（禪）」則以檀木線香、淡淡煙燻木質展現沉穩層次，兩款各展風華。 圖／江建泰 攝影
節日限定款「粱芯（舞）」帶有香草與焦糖甜香氣息，常態款「粱芯（禪）」則以檀木線香、淡淡煙燻木質展現沉穩層次，兩款各展風華。 圖／江建泰 攝影

一桌好菜，靠的是良心；一款好酒，講究的也是用「芯」！這回辦桌天王阿燦師遇上自帶「粱芯」的金門高粱酒，從料理的真材實料到選酒的細節講究，傳統手藝與極致工藝一拍即合。當澎湃好菜遇上釀造好酒，餐桌上的美味自然更有滋有味！至於貫穿其中的極致堅持究竟是什麼？阿燦師用最道地的一句話告訴你：就是愛「舞」（有）粱芯啦！

「粱芯金門高粱酒（舞）」與「粱芯金門高粱酒（禪）」皆於黑松酒覓及全台各地區酒類專賣店販售，其中「粱芯(禪)」於全聯、大全聯同步販售。兩款產品建議售價皆為每瓶890元，實際售價、庫存及販售方式依各通路為準。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團

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