交通部納管叫車平台 Uber點出三大問題！ 建議政策須完善配套後再推動

交通部今（22）日預告修法納管叫車平台，未來不再分平台或車隊，統稱為「計程車客運服務業」，若平台未在修法後1年內取得營業執照，最高罰2500萬，並勒令歇業；另也開放「一車多車隊」，新規最快11月底上路。Uber點出三大問題，首先，法規歸預告時間僅有14天，其次，車隊駕駛服務費管理恐有政府干涉市場機制問題，第三，若涉及平台法律定位及責任範圍的重大調整，應具備明確法律依據，並依平台與合作車隊的實際營運分工清楚界定權責，建議政府完善必要配套後再行推動。

Uber回應指出，「法規預告時間僅有14天。我們認為交通部應該依照行政院、所規範的法規草案60天預告期原則，使各界能有充分時間瞭解與討論草案內容，並有機會表達意見，以審慎評估並通盤考量對乘客安全、職業駕駛、合作車隊與市場運作可能帶來的影響」。

Uber指出，Uber理解交通部對民眾叫車安全與管理的重視，也認同合理且可行監理制度對產業長期發展的重要性。此次「計程車客運服務業申請核准經營辦法」部分條文修正草案涉及一車多隊、車隊駕駛管理、車隊與駕駛間服務費的主管機關事前同意制，以及資訊服務平台、叫車APP法律定位等重大制度調整，然而，法規預告時間僅有14天。

Uber認為，交通部應該依照行政院、所規範的法規草案 60 天預告期之原則，使各界能有充分時間瞭解與討論草案內容，並有機會表達意見，以審慎評估並通盤考量對乘客安全、職業駕駛、合作車隊與市場運作可能帶來的影響。

針對車隊駕駛服務費管理，交通部曾以函示表明，車隊向職業駕駛收取的服務費屬市場機制，Uber表示，若報請主管機關核定，恐有政府干涉市場機制，妨礙良性競爭的負面影響。若未來改採主管機關事前同意制，應有充分的政策依據，並審慎評估對市場彈性與競爭的影響。此外，對於開放同一輛車接受多家車隊派遣，也應先釐清跨車隊停權、乘客安全標準，以及事故與客訴處理等責任歸屬，確保相關管理機制與權責分工能有效落實。

Uber認為，若涉及平台法律定位及責任範圍的重大調整，應具備明確法律依據，並依平台與合作車隊的實際營運分工清楚界定權責，「我們將持續與主管機關溝通並分享實務經驗，也期盼相關制度能經過充分時間蒐集各界意見與評估市場影響，在完善必要配套後再行推動。」