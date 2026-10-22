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公費流感疫苗開打不到1個月 已接種近380萬劑

中央社／ 台北22日電

流感疫情還在流行期，公費流感疫苗開打中，疾管署今天公布最新接種狀況，10月1日至今不到1個月時間，累計接種接近380萬劑，另外COVID-19新冠疫苗也接種約113萬劑，雙雙比去年同期增加。

今年度公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新冠疫苗自10月1日起分2階段開打，第一階段涵蓋醫事及防疫人員、65歲以上長者、孕婦、幼兒、具潛在疾病者、長照機構住民及工作人員等11大類對象。第二階段則自11月2日起，流感、COVID-19疫苗同步開放50至64歲無高風險慢性病成人公費接種。

今年度公費流感疫苗採購逾705萬劑，是史上最大採購量，打氣也相當旺。衛生福利部疾病管制署今天上午公布，10月1日至21日，流感疫苗累計接種375萬9402劑，較去年同期增加11.8%；COVID-19新冠疫苗累計接種113萬2980，較去年同期增加38.5%。

考量氣溫逐漸轉涼將進入呼吸道傳染病流行季節，疾管署日前宣布，追加採購流感疫苗30萬劑、Novavax的COVID-19疫苗17.4萬劑。

書田診所「Hank藥師」透過衛教影片指出，常見的成人流感疫苗有雞蛋培養疫苗、細胞培養疫苗、佐劑型疫苗與高劑量型流感疫苗，若擔心過敏或年長者，可諮詢專業諮詢選擇合適疫苗。

「Hank藥師」提醒，不管接種哪一款，都要留意需要約2週時間產生保護力，不論公費或自費，鼓勵民眾只要及早接種就能夠及早預防。

打疫苗不僅能幫助提升保護力，也可加入健康幣「賺好康」。衛福部表示，接種流感疫苗可獲得450幣、COVID-19疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣，但也提醒民眾，要完成帳號註冊、健康存摺綁定及實名認證，才能完整參與活動、賺取健康幣，並獲得週週抽等抽獎機會。

流感疫苗 疾管署 新冠疫苗

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