快訊

強颱薔琵逼近…估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨團提案重大食安事件2個月內交調查報告 衛福部反對：影響正確性

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查行政院函請審議「食品安全衛生管理法部分條文修正草案」等案，邀請衛福部次長林靜儀（左）、食藥署長姜至剛（右）列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查行政院函請審議「食品安全衛生管理法部分條文修正草案」等案，邀請衛福部次長林靜儀（左）、食藥署長姜至剛（右）列席備答詢。記者許正宏／攝影

中聯致癌油事件爆發，衛福部第一時間僅要求下架第一層油品，疑慮油品製成產品，含量超過20%才須下架，並對決策過程蓋牌至今。立法院社福及衛環委員會今天繼續審查「食安法」修正草案，民眾黨團提案，主管機關未依規定辦理抽驗，導致食安事件擴大時，應在2個月內提出行政調查報告，並送立院備查。衛福部則認為倉促調查恐影響報告正確性，反對增訂，最終朝野未取得共識。

民眾黨團提案增修「食安法」，要求主管機關未依規定辦理抽驗導致重大食安事件擴大者，應在2個月內提出行政調查，並送立法院備查；重大食安事件發生後，中央主管機關應在2個月內提出完整調查報告；另要求主管機關公告各項食品最低抽驗頻率，並定期公告違規紀錄。民眾黨立委邱慧洳指出，黨團因應中聯油事件，盼透過修法強化民眾知情權，及立法院對食安監督強度。

立委陳菁徽支持這項提案。她表示，中聯油案爆發後，立院為釐清2成致癌油產品才須下架決策過程，多次要求衛福部提供資料，衛福部卻遲未公布會議記錄，7月4日專家會議後，直至8月5日媒體披露會議紀錄部分內容，爆料者出面指出中聯油脂廠長、總經理竟出席會議，才「不得不」公開完整內容，歷經社會各界舉辦記者會、立案多次質詢，時隔1個月才在壓力下選擇公開。

陳菁徽說，食安管理決策機制，事涉重大食安事件處理，應公開透明，決策過程引用哪些數據、如何推估、會議中不同意見如何處理、有無表決、最終由誰裁定等，然而，中聯案決策過程，真相至今仍疑雲重重，呼籲衛福部盡快提交足以核對真相的資料及會議錄音檔，支持重大食安事件2個月內向立法院提出行政調查報告，完整揭示決策過程、行政缺失、改善措施等，供國會監督。

食藥署長姜至剛強調，2成致癌油產品決策依據為重大食安事件產品下架原則，該原則是在立法院社福及衛環委員會監督下訂定，本次下架、疑慮產品調查，食藥署已動員全體員工，在最短事件內釐清案情。重大食安事件，依其成因、影像範圍不同，案情調查分析時間個案差距大，若入法要求一律在2個月內完成調查，恐因調查尚未完備，影響報告正確性，建議不予增訂。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查行政院函請審議「食品安全衛生管理法部分條文修正草案」等案。記者許正宏／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查行政院函請審議「食品安全衛生管理法部分條文修正草案」等案。記者許正宏／攝影

食安 衛福部 民眾黨團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

食藥署攔截4批美國發芽馬鈴薯…但龍葵鹼檢驗合格！ 將要求業者剔除發芽

嘉義2國立高中團膳午餐遭檢舉有蟑螂飄酸味 衛生局全面稽查

曠世智能因蘇巧純當CEO獲政府補助？審計部要查了

高為元調查案激烈討論近5小時 清大校務會議表決流會…校方發聲了

相關新聞

光復連假疏運提早登場？ 高鐵急發聲明：今午對號座接近客滿

強颱薔琵攪局光復連假，原本預計周五啟動的疏運，人潮恐因明天颱風假機率提升而提早湧現。高鐵急發聲，今天下午及明天全天南下對號座車次幾近客滿，呼籲旅客避開下班尖峰時段、分流搭乘。台鐵也為防颱準備，中午12時起，東部幹線及南迴線自強號EMU3000型開放站票。

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

日本山梨縣富士河口湖町近日發生台灣旅客命案，38歲台灣籍女子井雲蓉19日上午被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，同團27歲女子楊閔涵涉嫌持刀行兇遭日本警方逮捕。隨著案情曝光，兩人真實關係及犯案動機引發外界關注，網路陸續流傳金錢糾紛、感情問題等說法，不過，部分傳聞已遭友人出面澄清，實際案情仍有待日本警方調查。 綜合台日媒體報導，井雲蓉與楊閔涵分别報名同一旅行團，但各自加價入住單人房，並未同住。該團於17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日便發生命案。 據日本警方表示，19日井女未按時出現在集合地點，飯店人員檢查房間時發現她仰躺在床已無生命跡象，附近有把沾有血跡的菜刀，為同團的楊女在旅遊期間購買，遭警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕，並認為她可能知道井女死亡的經過。 網友隨後在社群平台Threads挖出疑似雙方帳號，發現井、楊兩人互相追蹤，懷疑兩人可能早有交集；此外，井女曾透露在出國前替人代墊一萬多元，質疑命案涉及金錢糾紛。對此，井女友人已出面澄清，指出該筆款項是借給室友，室友人在台灣並協助在井女出國期間照顧

拚5000萬人次！光復連假湧75.5萬人 桃機估12月中旬達標挑戰歷史新高

10月23日至27日為光復節連假疏運前間，桃園機場公司預估5天旅運量約75.5萬人次、平均每日15.1萬人次，不僅較去年同期成長3.3％，也較今年國慶連假旅運量73.8萬人次高，出境高峰為24日，入境高峰為26日；機場公司表示，今年10月13日已突破4000萬人次，力拚今年朝5000萬人次里程碑，預估12月中旬達標，挑戰歷史新高。

兒少自傷恐藏求救訊號 亞東醫院成立神經多樣性共照中心

亞東醫院今成立兒少神經多樣性共照示範中心，鎖定6至24歲有學習、情緒、人際及生活適應困難的兒少及青年，整合醫療、家庭、學校與社區資源，透過個案管理、評估、追蹤及轉介，補上孩子離開早療後可能出現的服務斷點。亞東紀念醫院兒少神經多樣性共照中心主任甄瑞興表示，希望讓孩子在成長過程中被及早看見、接住，降低自傷、自殺等風險。

新北耶誕城擴至8大行政區 1月13日登場卡娜赫拉陪玩45天

新北國際盛事「新北歡樂耶誕城」今天舉行啟動記者會，新北市長侯友宜化身「萌幻飛行號」機長，宣布今年攜手人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，以「旅行」為主題，打造冬日萌幻盛典。侯友宜表示，去年耶誕城吸引740萬人次，今年除市民廣場、站前廣場等主要燈區外，還將串聯新北7處響應燈區，讓耶誕氛圍擴散到各區，活動自11月13日至12月27日登場，一連45天。

交通部納管叫車平台 Uber點出三大問題！ 建議政策須完善配套後再推動

交通部今（22）日預告修法納管叫車平台，未來不再分平台或車隊，統稱為「計程車客運服務業」，若平台未在修法後1年內取得營業執照，最高罰2500萬，並勒令歇業；另也開放「一車多車隊」，新規最快11月底上路。Uber點出三大問題，首先，法規歸預告時間僅有14天，其次，車隊駕駛服務費管理恐有政府干涉市場機制問題，第三，若涉及平台法律定位及責任範圍的重大調整，應具備明確法律依據，並依平台與合作車隊的實際營運分工清楚界定權責，建議政府完善必要配套後再行推動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。