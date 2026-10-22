民眾黨團提案重大食安事件2個月內交調查報告 衛福部反對：影響正確性

中聯致癌油事件爆發，衛福部第一時間僅要求下架第一層油品，疑慮油品製成產品，含量超過20%才須下架，並對決策過程蓋牌至今。立法院社福及衛環委員會今天繼續審查「食安法」修正草案，民眾黨團提案，主管機關未依規定辦理抽驗，導致食安事件擴大時，應在2個月內提出行政調查報告，並送立院備查。衛福部則認為倉促調查恐影響報告正確性，反對增訂，最終朝野未取得共識。

民眾黨團提案增修「食安法」，要求主管機關未依規定辦理抽驗導致重大食安事件擴大者，應在2個月內提出行政調查，並送立法院備查；重大食安事件發生後，中央主管機關應在2個月內提出完整調查報告；另要求主管機關公告各項食品最低抽驗頻率，並定期公告違規紀錄。民眾黨立委邱慧洳指出，黨團因應中聯油事件，盼透過修法強化民眾知情權，及立法院對食安監督強度。

立委陳菁徽支持這項提案。她表示，中聯油案爆發後，立院為釐清2成致癌油產品才須下架決策過程，多次要求衛福部提供資料，衛福部卻遲未公布會議記錄，7月4日專家會議後，直至8月5日媒體披露會議紀錄部分內容，爆料者出面指出中聯油脂廠長、總經理竟出席會議，才「不得不」公開完整內容，歷經社會各界舉辦記者會、立案多次質詢，時隔1個月才在壓力下選擇公開。

陳菁徽說，食安管理決策機制，事涉重大食安事件處理，應公開透明，決策過程引用哪些數據、如何推估、會議中不同意見如何處理、有無表決、最終由誰裁定等，然而，中聯案決策過程，真相至今仍疑雲重重，呼籲衛福部盡快提交足以核對真相的資料及會議錄音檔，支持重大食安事件2個月內向立法院提出行政調查報告，完整揭示決策過程、行政缺失、改善措施等，供國會監督。

食藥署長姜至剛強調，2成致癌油產品決策依據為重大食安事件產品下架原則，該原則是在立法院社福及衛環委員會監督下訂定，本次下架、疑慮產品調查，食藥署已動員全體員工，在最短事件內釐清案情。重大食安事件，依其成因、影像範圍不同，案情調查分析時間個案差距大，若入法要求一律在2個月內完成調查，恐因調查尚未完備，影響報告正確性，建議不予增訂。