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32歲女同配偶凍卵盼生子！竟揪出5公分卵巢腫瘤 醫籲修法保障生育權

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，女性無論有無生育規畫，都應定期接受婦科檢查。有生育需求的女同配偶，也可考慮先凍卵保存生育力，並呼籲立法院盡速完成「人工生殖法」修法，保障生育選擇權。聯合報系資料照
醫師提醒，女性無論有無生育規畫，都應定期接受婦科檢查。有生育需求的女同配偶，也可考慮先凍卵保存生育力，並呼籲立法院盡速完成「人工生殖法」修法，保障生育選擇權。聯合報系資料照

32歲小珊與同性伴侶結婚3年，一直期待擁有自己的孩子，卻因「人工生殖法」限制，無法在台灣接受人工生殖療程。眼見修法露出曙光，決定先凍卵保存生育機會，沒想到檢查時意外發現卵巢長出近5公分腫塊，疑似卵巢腫瘤。所幸經跨科醫師評估，順利完成凍卵及後續腫瘤治療，不僅保住健康，也為未來生育留下希望。

TFC台北生殖中心醫師許嘉樺表示，小珊凍卵前接受陰道超音波檢查，發現一側卵巢有異常腫塊，由於影像具有腫瘤疑慮，立即轉介婦科腫瘤醫師。經醫師共同評估腫瘤風險、取卵安全性及手術時程後，決定先完成凍卵，再接受腫瘤治療，兼顧疾病處置與生育保存。

許嘉樺指出，凍卵前的超音波檢查，不僅能評估卵巢庫存及基礎濾泡數，也能發現卵巢囊腫、巧克力囊腫等異常病變。醫師會依腫塊大小、影像特徵、臨床症狀及生育需求，決定後續處置方式，並非所有卵巢腫塊都需要立即手術。

隨著台灣2019年同性婚姻合法化，女性同性伴侶的生育需求逐漸浮現。許嘉樺表示，依個人門診經驗，前來諮詢生育規劃的同志伴侶中，約三分之一已開始規畫凍卵，希望趁年輕趕快保存卵子，等待未來有機會在國內接受人工生殖療程。

但現行法規限制，讓部分女同伴侶只能赴海外求子。小珊估算，若前往美國接受人工生殖療程，醫療費用約為台灣三倍，加上機票、住宿及請假損失，總開銷可能超過200萬元。若轉往其他國家，也須考量醫療品質、收費透明度及跨國法律保障等問題。

許嘉樺表示，凍卵技術日益成熟，依TFC臨床資料，成熟卵子解凍後平均存活率超過93%，但卵子存活不代表一定能成功懷孕，實際生育結果仍受凍卵年齡、卵子品質及數量等因素影響。建議有生育規畫的女性可及早接受生育力評估，了解卵巢及子宮健康狀況。即使沒有生育計畫，也應留意婦科健康，必要時接受檢查。

許嘉樺呼籲，面對少子化挑戰，政府應正視多元家庭的生育需求，盼立法院盡速完成「人工生殖法」修法，讓單身女性及女性同性伴侶，也能在台灣獲得安全、專業且平等的生殖醫療照護。

凍卵 腫瘤 修法

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