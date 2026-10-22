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閃漂流木又遇長浪！小琉球公船擱淺卡礁岩 船上還有1千公升柴油

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
琉興號仍擱淺在大福漁港岸邊礁岩上。圖／洪姓讀者提供
琉興號仍擱淺在大福漁港岸邊礁岩上。圖／洪姓讀者提供

屏東縣琉球鄉公營交通船「琉興號」今上午8時40分東港開往琉球航班，到達琉球大福漁港進港，為閃避海面漂流木加上颱風外圍環流造成長浪推移，導致琉興號偏移擱淺觸礁，船上35名遊客加上船員與船長5人共40人，遊客接駁上岸後，因遇退潮，船隻移動難度大，船上1000公升柴油，環保局監控中。

琉球鄉長陳國在說，琉興公船今上午8時由東港開往琉球，到達琉球大福漁港停泊港區進港時，因閃避海面漂流木加上颱風外圍環流造成長浪推移船身，致使琉興輪偏移至港區內消波塊觸礁。20分鐘內將鄉親35名疏散接駁岸上，船體卡礁岩，主要卡在船尾，須等漲潮時看能不能順利脫出。

鄉親接駁上岸後，琉興號船體隨海浪推移，船體卡在礁岩上，琉興號還有約1千公升柴油，目前暫無漏油，環保局人員持續掌握。

屏東縣琉球鄉唯一公營交通輪琉興公司，股東是鄉公所與社區發展協會。負擔鄉親通行任務設置，也是往返琉球6家交通輪公司唯一有早上7時與下午6時45分航班，居民票60元，學生票30元，老人免費，是小琉球人依賴通勤方式。

琉興號是第三艘公船，先前吉祥如意在2015年停航、欣泰號在2021年8月底停航。琉興號2021年啟航，9210萬元打造，為提升安全性，船身從FRP材質升級為鋁合金，最高速為35節，曾以33節海速測試，東港到大福漁港時間，從欣泰號40分鐘大幅降至25至30分鐘，舒適性佳。

然而琉興號每年定期暑假歲修，先前還遇大修，今又發生擱淺事故，有鄉民代表到場氣憤大罵，發生擱淺事故後，鄉親紛紛聚集到大福漁港關切。

琉球鄉公所表示，此次航安意外，致上萬分歉意。琉興公司會深刻檢討處置並改進。琉興公司歷來本於東琉地區運輸任務及大體運送及緊急救護等任務,受到琉球鄉親的肯定，事件造成鄉親旅客不便及各界輿論關心，再次致上萬分歉意。

海巡表示，外圍海象瞬息萬變且小琉球周邊海域暗礁分布繁多，船舶航行進出港口時，務必隨時注意氣象、潮流及航道水深動態，審慎評估航行安全，以防範擱淺等海上事故發生。

琉興號仍擱淺在大福漁港岸邊礁岩上。圖／洪姓讀者提供
琉興號仍擱淺在大福漁港岸邊礁岩上。圖／洪姓讀者提供

漂流木 琉球 擱淺

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