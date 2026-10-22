氣象署攜手台大執行追風計畫 噴射機升空監測薔琵颱風

強烈颱風薔琵目前持續朝西北方向移動，逐漸接近台灣東方海面，即將對台灣帶來影響。為更準確掌握颱風最新動態，中央氣象署與台大、漢翔公司合作，於今天清晨5時從台中清泉崗機場出動Astra噴射機，執行「颱風飛機投落送觀測」任務，歷時約5個小時。

氣象署說，颱風飛機投落送觀測，是利用飛機飛到颱風周邊空域，投放投落送儀器，蒐集從高空到接近海面的溫度、氣壓、濕度及風向、風速等氣象資料，以掌握颱風環流結構及周邊大氣環境。這項計畫自2003年推動以來，已完成92架次的飛行觀測，對提升台灣的颱風監測能力及預報準確度有很大助益。

目前薔琵颱風位於鵝鑾鼻東南東方約500公里的海面上。氣象署表示，由於海上的氣象觀測資料相對稀少，加上不同數值預報模式對颱風路徑及環流結構的模擬仍有差異，因此，透過飛機投落送觀測，取得關鍵區域的氣象資料，做為颱風分析及預報的重要依據。

為發揮最大觀測效益，氣象署與台大依據颱風未來可能移動路徑及大氣環境，規畫本次飛行航線。任務期間，飛機飛升至約1萬3000公尺高空，針對薔琵颱風暴風範圍周邊及其可能行經的重要區域進行觀測。取得的投落送資料透過衛星立即傳回氣象署，除了提供氣象人員即時分析颱風當下的結構及發展趨勢，同時引入數值預報模式進行模擬運算，協助提升颱風預報品質。

此外，相關觀測資料也同步分享給全球各氣象作業中心，持續加強國際氣象合作，並提升我國在氣象科技領域的國際能見度。

此一計畫使用ASTRA飛機與機載垂直大氣探空系統（AVAPS）設備，以每架次約6小時時間直接飛到颱風周圍1萬3000公尺的高度投擲投落送，以取得颱風周圍關鍵區域的大氣環境資料，所取得的資料會即時傳送至中央氣象署與世界各地主要氣象中心。

在觀測的同時，這些寶貴的投落送資料皆即時進入中央氣象署及世界各國氣象單位的電腦預測系統中，協助預測颱風路徑及分析其周圍結構，如暴風半徑及雨帶結構等。

氣象署說，追風計畫為西北太平洋颱風飛機觀測的研究先驅，計畫研究所得科學理論及預報應用成果已多次在國際期刊及研討會進行發表，並受到國際氣象研究單位的重視。

在2008年追風計畫已參與世界氣象組織觀測、研究及預報實驗（THORPEX）下的亞太區域聯合颱風觀測計畫（T-PARC），與美、日、韓、德、加、法等各國合作，使用四架飛機與氣球飄落送（driftsonde）共同針對西北太平洋地區颱風的生成、結構改變、路徑轉折、溫帶變性及消散等科學與預報議題進行策略性觀測。

觀測過程為國家地理頻道拍攝成1個小時的科學紀錄片，並已於2009年6月起在全球播出。另外，在2010年夏天，已參與ITOP（Impact of Typhoons on the Ocean in the Pacific）的颱風海洋交互作用觀測，此為針對海洋結構及海氣通量在颱風結構與強度扮演的角色所進行的國際觀測計畫，追風計畫亦為量測大氣環境資料重要的一環。