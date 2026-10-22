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老人健保補助通過恐增400億 蘇偉碩呼籲行政院及衛福部協商單一說法

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
人民監督健保聯盟創辦人蘇偉碩表示，老福法修法補助長輩健保費，行政院及衛福部要統一口徑，協商一套單一說法。記者翁唯真／攝影
人民監督健保聯盟創辦人蘇偉碩表示，老福法修法補助長輩健保費，行政院及衛福部要統一口徑，協商一套單一說法。記者翁唯真／攝影

老人福利法上周通過修法，65歲以上長者所得稅未達20％全額補助健保費，粗估政府補貼支出會達400億元，人民監督健保聯盟創辦人蘇偉碩表示，行政院長卓榮泰表達憤怒並認為「無視憲法藐視法律」，中央將多支出400億元，但衛福部長石崇良卻說，法令若實行，未來可能青壯年每人需多負擔3000元。2人說法矛盾，呼籲行政院及衛福部統一口徑，協商單一說法。

蘇偉碩說，卓榮泰的說法讓人解讀為不需要漲保費，用公務預算編列方式補貼，但石崇良的說法卻是向15至64歲民眾增加保費來支應，每人一年要多3000元，看起來是中央政府高層對在野黨修法的認知作戰。

蘇偉碩表示，行政院可以行使不附署讓法案無法直接生效，但現在認知作戰的結果卻是民眾以為政府既要增加歲出，民眾又要調整保費，勢必引發反彈。

醫界反彈聲浪最大，但他表示醫界可以暫時安心，因為2人說法有一個共同點，就是健保的總收入不會受影響，所以醫界最擔心的情形不會發生，仍會按照每年健保總額協商金額運作，若不足則再交由安全準備金或是編公務預算補足。目前看到的只有政治攻防，呼籲行政院及衛福部要統一口徑，協商一套單一說法。

另律師賴中強先前表示藍白通關，將削弱中低收入老人健保部分負擔補助及非健保醫療補助，還會犧牲年輕世代。蘇偉碩說，衛福部稱恐影響長者的假牙、人工水晶體、心臟支架等補助，假牙補助主要由地方政府依相關規定及財源辦理，至於人工水晶體及心臟支架，原本即有健保給付，部分民眾若選擇較高價的人工水晶體或塗藥支架，才可能涉及自付差額及地方政府補助。

他舉例，屏東縣府曾說，即使中央不再補助假牙計畫，仍會自行籌措經費辦理。因此若未區分假牙補助與健保已給付的醫療項目，就將不同情況合併說明，可能造成民眾誤解。

另此次修法造成的世代對立，蘇偉碩表示，老人不是年輕人的敵人，絕大多數長者並非富有階層，部分老人甚至必須在高齡時繼續從事粗重工作維持生計。單純減免老人健保費自付額，確實無法解決老人貧窮、照顧及生活保障等所有問題，但若將政策爭議簡化為老人與青年爭奪資源，也無助於改善現況。

他指出，現行健保制度與所得稅制的計算不同本就不公平，所得稅採累進稅率，收入愈高者適用稅率愈高；健保則採單一費率，並設有投保金額上限。過去健保投保金額上限為每月21萬9500元，2026年已調高至31萬3000元。他認為，投保金額設有上限，可能使高所得者實際繳納的健保費占比相對較低，健保財務如何更符合量能負擔原則，仍有改革空間。

蘇偉碩表示，醫界、公衛及社會政策領域曾提出以家戶總所得為基礎、與所得稅資料勾稽計算保費的「三代健保」構想，希望讓保費負擔更符合實際經濟能力，但相關改革涉及證券交易所得是否納入、家戶所得如何計算等爭議，推動並不容易。

相較之下，此次以政府稅收補助符合條件的長者健保費自付額，雖然仍可能有部分經濟能力較高的長者受惠，但從社會重分配角度來看，也可視為健保改革的一小步。

蘇偉碩說，現行方案仍有不滿意之處，但討論政策時，應同時考量制度公平性、財務永續性及社會互助。邀請四小黨連同賴中強律師以公開辯論的方式，追求進一步向前改革健保的建設性方案，而非激化社會對立與造成世代仇恨。

蘇偉碩 衛福部 補助

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