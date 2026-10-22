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新竹 SOGO 秋季日本展 品嚐特色物產尋味日本

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「五十鈴甘味鋪」鯛魚燒外層酥脆，內餡飽滿紮實，限定口味單入售價70元起。圖／ 業者提供
「五十鈴甘味鋪」鯛魚燒外層酥脆，內餡飽滿紮實，限定口味單入售價70元起。圖／ 業者提供

秋風起，正是品味日本秋日風情的好時節！新竹SOGO秋季日本展即日起至11月2日，集結38家品牌，其中包含8家初登場，更有10位日本職人親自來台參展，精選日本人氣商品與地方特色物產，打造一場兼具美食、文化與生活美學的秋季日本展。

新竹SOGO秋季日本展帶來豐富甜點與日式美食，甜點控不可錯過初登場的「米弎豆お菓子処」白葡萄抹茶大福、「牧丘銅鑼燒」黑糙米紅豆銅鑼燒、「影咖啡」黑金磚布丁等人氣品項，從抹茶、紅豆到濃郁焦糖，展現日本甜點細膩多變的風味。熟食區則集結章魚燒、深海花枝揚、玉子燒、熔起司玉子燒、現烤廣島大牡蠣及蒲燒鰻等特色美食，從街頭小吃到海味料理，讓民眾邊逛展邊品嚐道地日本風味。

現場除了美食，也搜羅多款日本地方風味與人氣伴手禮，包括黑豆佃煮、北海道帆立貝、海帶芽、金山寺味噌、新潟魚沼產有機越光米等，滿足自用、家庭餐桌與送禮需求。飲品方面，集結初登場「澤井咖啡」聯名系列、「米弎豆お菓子処」手刷八女抹茶及多款日本茶飲；喜愛日本酒文化的民眾，也能尋找清酒、地方酒與威士忌等特色酒款，品味日本飲食文化的多元層次。

本次日本展也將日本職人的生活美學帶進展場。廚房用品包括初登場「HOM WOK」UNILLOY鑄鐵平底鍋、SSC鑄鐵深炒鍋，以及多款日本職人刀具、檜木米桶等，展現日本職人對材質與細節的講究。生活工藝與質感選品則有西陣織口金包、AKOYA珍珠項鍊、金箔飾皿、招財貓及熊本縣產高級榻榻米，從傳統工藝到居家選物，讓日本文化融入日常生活。

展覽期間，新竹SOGO也規劃豐富的秋日限定活動，邀請民眾逛展、購物、體驗一次滿足！全館消費滿額可參加「秋日抽 北國之約」將有機會抽中「長榮航空 台北飛北海道商務艙雙人來回機票」壹名；全館消費滿額還可兌換KIRIN午後紅茶 檸檬紅茶，日本展消費亦有電子抵用券回饋，中信聯名卡卡友刷卡滿2萬送限量富士 單一穀物日本威士忌。假日活動同樣精彩，包含免費劍玉體驗、壽司手作及彩繪達摩課程，還有日式偶像女團Primulav登台演出與握手會，讓大小朋友都能享受日式文化的樂趣。

特展重頭戲「秋彩の豔」和服展將於新竹SOGO 1F名品大道展出六套日本正統和服，包含象徵純潔祝福的白無垢、典雅莊嚴的黑紋付羽織袴、華麗的色打掛、展現青春風采的振袖與訪問著，以及日本傳統「七五三」孩童和服，呈現人生重要時刻所承載的祝福與文化意涵。搭配限定的日式浴衣試穿體驗及「和服之美講堂」，讓民眾近距離欣賞和服工藝，深入認識日本服飾歷史與傳統文化。

「秋彩の豔」和服展將於新竹SOGO 1F名品大道展出六套日本正統和服。 圖／ 業者提供
「秋彩の豔」和服展將於新竹SOGO 1F名品大道展出六套日本正統和服。 圖／ 業者提供

來自日本石川縣的岡田漆器，有著400年傳承的好手藝，其技術在日本首屈一指。 圖／ 業者提供
來自日本石川縣的岡田漆器，有著400年傳承的好手藝，其技術在日本首屈一指。 圖／ 業者提供

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