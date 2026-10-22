颱風薔琵逼近 台鐵午後東線、南迴線EMU3000型開放站票

颱風薔琵逼近，台鐵公司今天宣布，為提前疏散東部旅客，今天中午12時起東部幹線及南迴線新自強號EMU3000型開放站票，第6車騰雲座艙除外。

根據中央氣象署網站，強烈颱風薔琵今天上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約520公里處，以每小時15轉20公里速度，向西北轉北北西進行。

因應颱風薔琵，台鐵發布新聞稿指出，為提前疏散東部旅客，今天中午12時起東部幹線自419次、426次，南迴線自431次、410次EMU3000型自強號開放站票，第6車騰雲座艙除外。

台鐵表示，乘客出門前，若需詢問列車最新運行資訊可洽台鐵官網、台鐵24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）或各就近車站。

有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵指出，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費，若有去回程車票可一併辦理。