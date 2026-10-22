陳建仁獲亞太公衛領導成就獎 砷中毒、B肝研究改寫國際防治指引

第57屆亞太公共衛生學術聯盟（APACPH）年會今天在台南舉行。中研院長陳建仁獲頒「麥克拉倫教授領導成就獎」，表揚他在砷中毒研究與防治、B型肝炎與癌症風險、精準醫療等領域的長期貢獻。

陳建仁是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究、肝炎與肺癌防治專家，研究專長涵蓋流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學。

陳建仁1982年自美國約翰斯·霍普金斯大學學成歸國後，投入多項重大流行病學調查與疾病防治研究。其團隊透過長期追蹤，證實飲用水砷含量與泌尿道癌症、皮膚癌等疾病風險密切相關。

中研院指出，此研究成果獲世界衛生組織（WHO）及美國環保署（EPA）引用，促使美國將飲用水含砷標準從50 ppb大幅下修至10 ppb，並對國際飲用水安全規範及慢性砷中毒防治政策產生深遠影響。

在慢性肝炎與肝癌防治方面，陳建仁主導「B肝長期世代追蹤研究」計畫（REVEAL-HBV），藉由大規模世代的長期追蹤與分析，揭示B型肝炎病毒量與肝硬化、肝癌發生風險之間的密切關聯。

中研院表示，此研究為慢性B型肝炎患者的風險評估、臨床監測及防治策略提供重要科學實證，成為國際臨床指引的重要參考依據，對全球肝炎與肝癌防治具有重大貢獻。

陳建仁亦致力推動精準醫療研究，目前團隊正以中研院「台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank）」既有的20萬人基因型資料為基礎，展開大規模血漿蛋白質體檢測，未來將與國際大型研究世代接軌，讓東亞族群在全球蛋白基因體版圖佔有一席之地。

中研院及全台17間醫院共同合作的台灣精準醫療計畫（Taiwan Precision Medicine Initiative， TPMI），亦持續整合基因與臨床資料，為台灣精準醫療發展奠定基礎。

「麥克拉倫教授領導成就獎」是以麥克拉倫教授（Professor Kazue K. McLaren）命名，他是APACPH創始人之一，長期推動公共衛生教育與發展。此獎項自1988年起頒發，每年選出1至2位獲獎者，表彰致力於提升社區健康品質，並對區域公衛做出傑出貢獻的領導者，為亞太地區公衛領域具代表性的領導成就榮譽，歷屆獲獎者涵蓋世界衛生組織（WHO）高階成員、國家領導人、公衛專家等。