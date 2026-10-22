57歲婦左膝骨折術後怕痛臥床2個月 躺出雙側急性肺栓塞命危

彰化縣一名57歲陳姓婦女左膝骨折以石膏固定，手術出院後幾乎天天臥床休養，未料兩個月後竟罹患可能致命的急性肺栓塞，原來左腿長時間固定都不活動，導致下肢靜脈血液回流受阻、形成血栓，血栓脫落順著血流進入肺部造成肺部動脈阻塞。

陳婦因突然呼吸急促、胸悶、冒冷汗等症狀，被家人緊急送往衛生福利部彰化醫院急診，到院時檢測血氧濃度僅剩88%、心跳每分鐘138下，呼吸急促至每分鐘30到40次，並伴隨大量出汗，原本固定的左腿明顯腫脹，醫療團隊警覺極可能是下肢深層靜脈血栓引發肺栓塞。

彰化醫院急診室副主任郭書顯今表示，抽血結果顯示陳婦體內的D-Dimer（凝血酵素分解產物，正常值應小於500 ng/ml）指數高達1萬2770 ng/ml(，心肌酵素與發炎指數雙雙明顯升高，代表體內有大量血栓形成，經由電腦斷層血管攝影及心電圖進一步檢查，確診為高風險性的雙側急性肺栓塞，並已伴隨右心室衰竭與血氧不足、血壓不穩，情況相當危急。

心臟內科醫師李翰指出，陳婦2個月前左側髕骨骨折，以直型石膏固定患部，住院期間骨科醫師開立抗凝血藥物同時交代要多活動，陳婦都說「怕痛」拒絕下床，回家後幾乎躺著；她雖不是接受人工髖關節或膝關節置換等大型骨科手術，但左腿長時間固定且完全不活動，導致下肢靜脈血液回流受阻、形成血栓，血栓脫落並順著血流進入肺部並阻塞肺動脈，演變成危及生命的肺栓塞。

醫療團隊評對陳婦進行全身溶栓治療和搭配抗凝血劑，治療後呼吸困難明顯改善，即使未使用氧氣，血氧濃度恢復至95%，胸悶等不適症狀未再出現，後續改以口服抗凝血藥物持續治療。李翰強調，肺栓塞並非大型手術患者的專利，只要長時間保持肢體不活動，都會大幅增加靜脈血栓與肺栓塞的風險。