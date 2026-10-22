冬天來看莫內的睡蓮、梵谷的麥田 富邦美術館57件大師真跡12月展出

一池睡蓮，如何成為莫內晚年的夢想？一片金色麥田，藏著梵谷怎樣的生命思索？富邦美術館將於12月12日推出「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，匯聚53位藝術家的57件館藏真跡，邀請觀眾從名畫背後的人生故事出發，走進改變藝術史的百年現場。展覽預售票即起開賣。

繼「古典光影大師：林布蘭到哥雅」後，富邦美術館、時藝多媒體再度將藝術旅程推進至現代藝術的誕生與發展。莫內、雷諾瓦、塞尚、梵谷、高更、畢卡索、馬諦斯、蒙德里安等重要藝術家齊聚，讓觀眾有機會在同一個展覽中，看見熟悉的世界如何在大師筆下一次次被重新想像。

巴黎橘園美術館的環景《睡蓮》，是許多旅人心中的藝術目的地。本次來台的莫內《睡蓮》，便與這項晚年巨作計畫密切相關。據托雷多美術館研究，這件約1922年完成的作品，可能是橘園組畫〈晨曦〉其中一幅畫板的習作，讓觀眾得以一窺莫內構思大型環景作品的過程。

高、寬皆超過兩公尺的畫布上，沒有清楚的地平線，水面、天空與植物的倒影交融，觀看風景的方向也隨之鬆動。莫內曾想像一個四周被睡蓮環繞的空間，讓人置身其中，感受水面的寧靜。本次展出的作品，正是走近這個宏大夢想的一扇窗口。站在真跡前，觀眾可以沿著筆觸與色彩，感受一位畫家如何用生命最後的歲月，持續探索眼前那座池塘。

富邦美術館指出，本次展覽以「描繪現代生活」、「世界新視角」、「人物新形象」、「日常重構」與「抽象匯流」五個篇章，串起從印象派到抽象藝術的發展。除了焦點大師，也將呈現莫里索、莫迪里亞尼、克利等藝術家的創作，讓觀眾探索現代藝術更豐富的面貌。

富邦美術館指出，觀眾不必先熟悉流派與年代，也能從一幅畫、一個人物或一段故事開始。從莫內晚年的藝術夢，到梵谷對生命的思考，再到畢卡索對人物形象的拆解，這些作品讓藝術史有了可以親近的溫度，也邀請觀眾與家人朋友交換自己的觀看與發現。

●「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ」展覽預售期間為10月20日至12月11日，單人預售票400元，原價500元。另推出三款預售限定套票。