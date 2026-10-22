一張自拍照看出癌症存活風險？研究曝AI能預測患者壽命

日本山梨縣富士河口湖町近日發生台灣旅客命案，38歲台灣籍女子井雲蓉19日上午被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，同團27歲女子楊閔涵涉嫌持刀行兇遭日本警方逮捕。隨著案情曝光，兩人真實關係及犯案動機引發外界關注，網路陸續流傳金錢糾紛、感情問題等說法，不過，部分傳聞已遭友人出面澄清，實際案情仍有待日本警方調查。 綜合台日媒體報導，井雲蓉與楊閔涵分别報名同一旅行團，但各自加價入住單人房，並未同住。該團於17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日便發生命案。 據日本警方表示，19日井女未按時出現在集合地點，飯店人員檢查房間時發現她仰躺在床已無生命跡象，附近有把沾有血跡的菜刀，為同團的楊女在旅遊期間購買，遭警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕，並認為她可能知道井女死亡的經過。 網友隨後在社群平台Threads挖出疑似雙方帳號，發現井、楊兩人互相追蹤，懷疑兩人可能早有交集；此外，井女曾透露在出國前替人代墊一萬多元，質疑命案涉及金錢糾紛。對此，井女友人已出面澄清，指出該筆款項是借給室友，室友人在台灣並協助在井女出國期間照顧

2026-10-22 10:43