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一張自拍照看出癌症存活風險？研究曝AI能預測患者壽命

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】一張自拍照片竟能看出健康狀況？美國醫學科技研究團隊開發出新型AI模型，透過分析患者的面部照片，不僅能估算生物年齡，還能直接預測癌症患者的短期存活風險。此外，AI所關注的臉部特徵，竟與數千年前古希臘醫學之父觀察瀕死病患的記錄不謀而合。

臉部照片預測存活

CNN》報導，美國麻省總布里格姆癌症研究所的醫學科技團隊，訓練名為「FAHR-Face」的基礎AI模型，並衍生出「FAHR-FaceAge」與「FAHR-FaceSurvival」兩款專門工具。研究指出，年齡估算算法主要觀察太陽穴、前額與鼻唇溝等區域，而預測死亡風險的算法則聚焦於鼻樑下方與眼部周圍區域。

在針對癌症患者的數據測試中，被AI判定為高風險的患者群體中，有超過半數在90天內死亡；相對地，低風險群體的死亡率則顯著偏低。研究人員強調，這項工具並非用於診斷癌症或腫瘤，而是作為現有臨床預後的輔助參考，用以捕捉肉眼或傳統年齡無法完整反映的健康警訊。

古希臘醫學的巧合

BBC》報導，這項AI研究所依據鼻子、太陽穴與眼周等臉部關鍵區域，竟與公元前400年古希臘醫師希波克拉底在《預後學》中描述的瀕死面容特徵不謀而合，當時即指出「鼻子變尖、眼睛凹陷、太陽穴下陷」為臨終徵兆。

對此，參與研究的學者坦言，AI在毫無接觸該古籍的情況下，透過純粹的影像與數據訓練獨立得出此結論，歷史與科技的交會令人感到奇妙。如今，這項研究無疑為未來非侵入性健康評估開闢了全新的想像空間。

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