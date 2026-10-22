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光復連假疏運提早登場？ 高鐵急發聲明：今午對號座接近客滿
強颱薔琵攪局光復連假，原本預計周五啟動的疏運，人潮恐因明天颱風假機率提升而提早湧現。高鐵急發聲，今天下午及明天全天南下對號座車次幾近客滿，呼籲旅客避開下班尖峰時段、分流搭乘。台鐵也為防颱準備，中午12時起，東部幹線及南迴線自強號EMU3000型開放站票。
薔琵颱風挾帶廣闊暴風半徑接近台灣，氣象署上午11時30分發布陸上颱風警報，各地風雨都不容小覷，北北基桃預計晚間8時宣布明天停班課與否，但民眾預期心理發威，原訂周五下班後才會湧現的光復連假疏運人潮，提早現身。
台灣高鐵表示，今天下午及明天全天台北南下車次對號座已接近客滿，呼籲計畫搭乘自由座旅客務必避開下班尖峰時段，多利用尖峰時段分散搭乘。高鐵公司將視自由座排隊情況，於必要時啟動人潮管制。
台鐵公司也宣布，因應薔琵颱風影響，今天中午12時起，東部幹線自419次、426次；南迴線自431次、410次EMU3000型自強號開放站票，第6車騰雲座艙除外。
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