強化乘客安全！交通部納管叫車平台、開放1車多車隊 最快11月上路

今年初發生多元計程車司機丟包乘客事件，導致乘客遭經過的四車輾斃身亡，震驚全台，平台、車隊、駕駛卻在事後互推責任，也凸顯多元計程車管理漏洞。交通部今預告修法納管叫車平台，未來不再分平台或車隊，統稱為「計程車客運服務業」，若平台未在修法後1年內取得營業執照，最高罰2500萬，並勒令歇業；另也開放「一車多車隊」，新規最快11月底上路。

網路叫車平台雖然負責訂單媒合、車輛派遣、客服處理等工作，有實質介入運輸行為，然而根據現行規定，叫車平台卻被歸類為「資訊媒合」業者，而非交通運輸業者，導致駕駛、車隊與平台間的權利義務模糊，學者、職業駕駛工會都多次呼籲，應將平台納入運輸服務提供者或預約服務業者的監理範圍。

為因應智慧移動及網路預約叫車服務發展趨勢，促進計程車產業健全發展，並強化乘客安全及消費權益保障，交通部今預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」，以強化平台責任、保障乘客權益及增加駕駛營運彈性，同時建立相關安全及管理配套。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說，此次修法主要有2大重點，包含納管叫車平台及開放「一車多車隊」。納管的網路叫車平台需在修法後1年內依法取得營業執照，未依本法申請核准，經營計程車客運服務業者，得依其違反情節輕重，將依照公路法第77條，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業。

針對民眾最關心的責任歸屬，胡迪琦指出，修法後將不再分車隊及網路叫車平台，全部統稱為「計程車客運服務業」。若再發生類似Bolt駕駛丟包乘客事件，駕駛需負責的刑事責任及公司需負的民事責任，須以最後判決為主；但行政管理責任部分，就是車隊（叫車平台＋派遣車隊）的責任，發生事情，兩方都要負責、懲處。

至於「一車多車隊」部分，胡迪琦表示，修法後1個駕駛可加入多個車隊，相關配套措施包含，業者須提供駕駛至少3小時的教育訓練、若駕駛在半年內發生2次重大違規，業者須召回駕駛接受安全講習，完成後才能繼續接受派遣。

胡迪琦舉例，若駕駛加入3個車隊，卻發生教育訓練沒做好、沒有保險等情況，3家車隊都要負擔責任，無關最後是誰派遣該駕駛；倘若是個別因素如派遣系統出問題、繞路等情況，就會各別開罰；針對駕駛的教育訓練，一般的訓練可以接受3家車隊統一委託某家來訓練，但若有額外訓練內容，像是操作介面、穿著制服等，因各家車隊情況不同，也可以再分別訓練。

假設駕駛上路後發生嚴重違規，依法業者須召回該駕駛進行嚴重違規的教育訓練。駕駛若加入3家車隊，那就必須參加3次教育訓練。

胡迪琦指出，本次修法將預告14天，預告期間將持續聽取各界意見，並就相關規範及實務執行面進行檢視及完善，依程序推動後續法制作業，預估最快今年11月底、12月初上路實施。

根據草案，網路叫車平台納管後，即屬計程車客運服務業並負相當的營運及管理責任，包含維持服務品質、提供駕駛專業訓練、確認投保第三人責任險及處理消費爭議等，以進一步釐清平台、駕駛與乘客三方間的權責關係。

新規上路後將要求強化服務費管理，派遣業者向駕駛收取的服務費，須經公路主管機關同意後實施；保障乘客搭乘權益，網路預約服務應充分揭露車輛及駕駛資訊，確認派遣載客後，除有正當理由外，不得任意終止服務；強化資訊及資安防護，業者營業計畫書應載明系統中斷應變機制，以及個人資料及資訊安全維護計畫，以提升服務穩定性及資訊安全。

草案也指出，為增加駕駛接受派遣服務的彈性，本次修法將放寬現行「一車僅能加入單一車隊」相關限制，開放同一輛計程車得同時委託一家以上經營派遣業務的業者。

配合一車多車隊的開放，同時也建立管理措施，包含強化教育訓練及時數採認，要求業者每半年提供駕駛至少3小時行車安全及服務品質訓練，並開放跨車隊聯合辦理或相互採認，以兼顧安全訓練及駕駛參與便利性。

強化高風險駕駛管理，駕駛於半年內發生重大交通違規達2次者，業者應召回其接受安全講習，完成後始得繼續接受派遣，以落實駕駛安全管理；建立駕駛權益申訴機制，要求派遣業者建立獨立處理機制，針對停權、終止契約等不利決定提供駕駛申訴管道，以保障駕駛權益。