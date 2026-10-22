含糖量高卻標示「全家都可吃」誤導兒少食用 立院修法要求加註警語

衛福部食藥署針對嬰幼兒食品訂有比成人嚴格的規範，但許多食品標榜「老少皆宜」其糖分、鈉、飽和脂肪酸卻占比極高，不利嬰幼兒健康，立法院今天繼續審查「食安法」修正案，立委王育敏等人提案，應要求這類食品不得以任何方式暗示適合嬰幼兒食用，委員會討論後，通過修正條文，不適合兒童及特殊需求者長期食用之食品，「應加註警語並揭露營養資訊」。

衛福部次長林靜儀指出，現行「嬰兒與較大嬰兒配方食品廣告及促銷管理辦法」等「食安法」授權訂定的子法，針對嬰幼兒食品營養成分、重金屬等，定有高於一般食品標準，至於年齡較大兒童，因體重與成人差異不大，未另外訂有標準，但另於「不適合兒童長期食用之食品廣告及促銷管理辦法」要求脂肪、糖份超過一定比率者，不得廣告促銷，也不可作為贈品贈送。

王育敏指出，許多非專供嬰幼兒食品，以食品糖分、飽和脂肪超過兒童適合攝取量，卻以「全家大小都愛吃」等廣告內容，誤導家長提供兒童、嬰幼兒食用，此情況目前無法可管，因應少子化趨勢，兒童食品應從嚴把關，將模糊空間降至最低，否則阿公、阿嬤若誤認超過營養標準食品適合兒少食用，恐損及兒少健康，提案要求業者加註必要警語、營養資訊等事項，為兒少食安把關。

委員會討論後，修正「食安法」第28條內容，要求食品若未符合專供嬰幼兒食用相關規範，不得以任何方式表示、暗示或使人誤認其適合供嬰幼兒食用；針對不適合兒童長期食用食品，要求「應標示警語、揭露營養資訊」，並於立法說明中載明。林靜儀另指出，針對專供嬰幼兒食用品，因應日前國內嬰兒米餅重金屬超標等案件，食藥署正研議於子法中，調整其警語圖示、標準等規定。