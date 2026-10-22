電子煙偽裝糖果網路販售…全球1500萬青少年染癮 台灣買賣、使用都違法

電子煙竟披上糖果、零食外衣，透過網路暗語吸引青少年上鉤！衛福部國健署警告，不肖業者利用草莓、薄荷等香甜口味，搭配糖果圖片、精美包裝及隱晦的商品名稱，掩飾電子煙販售資訊，讓青少年在不知不覺間接觸尼古丁。世界衛生組織（WHO）統計，全球至少已有1500萬名13至15歲青少年使用電子煙，部分國家青少年使用電子煙的可能性，平均更是成年人的9倍。

國健署指出，電子煙行銷手法不斷翻新，從購物網站、社群平台到通訊軟體，都可能成為違法販售管道。部分產品甚至偽裝成隨身碟、玩具或文具，降低家長及青少年的警覺。看似無害的糖果包裝，背後卻可能隱藏令人上癮的尼古丁陷阱。

不少青少年抱持「只是試一次」、「朋友都在用」、「味道不像菸」等心態，誤以為電子煙比傳統紙菸安全。國健署提醒，尼古丁具有高度成癮性，青少年腦部仍在發育階段，接觸尼古丁可能影響注意力、學習及情緒調節能力，電子煙氣膠中的有害物質也可能造成呼吸道及肺部傷害。

電子煙危害甚至可能延伸至皮膚。國際期刊「Toxicology in Vitro」2021年刊登研究發現，電子煙煙油及氣膠殘留物在人體皮膚細胞與實驗室皮膚模型中，可能引發氧化壓力及發炎反應。國健署強調，別因電子煙外型時尚、氣味香甜，就忽略潛在健康風險。

除了健康危害，購買、使用電子煙也可能觸法。台灣自2023年3月22日施行修正後的「菸害防制法」，全面禁止電子煙製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。違法販賣者可處20萬至100萬元罰鍰，使用者則可處2000元至1萬元罰鍰，即使透過網路私訊交易，同樣不能規避法律責任。

國健署呼籲青少年牢記電子煙「三不政策」，包括「不嘗試」，不因好奇或同儕邀約吸第一口；「不購買」，不透過網路、社群或其他管道購買；「不推薦」，不分享販售資訊、不代購，也不轉傳購買連結。

國健署也提醒家長，除了關心孩子交友情況，更應留意社群使用習慣及來路不明的小型電子產品，透過溝通協助孩子辨識電子煙偽裝手法。若已接觸電子煙並產生尼古丁依賴，可尋求全台近3000家戒菸服務合約醫事機構協助，或撥打免費戒菸專線0800-636363，及早擺脫成癮危害。