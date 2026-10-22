快訊

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

蘇聯坦克開進布拉格！1968年老百姓如何面對巨變

聽新聞
0:00 / 0:00

電子煙偽裝糖果網路販售…全球1500萬青少年染癮 台灣買賣、使用都違法

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
大部分電子煙含有尼古丁，對青少年罹患憂鬱和焦慮等情緒障礙的風險更高，國健署提醒家長，留意孩子社群使用習慣及來路不明的小型電子產品。聯合報系資料照
大部分電子煙含有尼古丁，對青少年罹患憂鬱和焦慮等情緒障礙的風險更高，國健署提醒家長，留意孩子社群使用習慣及來路不明的小型電子產品。聯合報系資料照

電子煙竟披上糖果、零食外衣，透過網路暗語吸引青少年上鉤！衛福部國健署警告，不肖業者利用草莓、薄荷等香甜口味，搭配糖果圖片、精美包裝及隱晦的商品名稱，掩飾電子煙販售資訊，讓青少年在不知不覺間接觸尼古丁。世界衛生組織（WHO）統計，全球至少已有1500萬名13至15歲青少年使用電子煙，部分國家青少年使用電子煙的可能性，平均更是成年人的9倍。

國健署指出，電子煙行銷手法不斷翻新，從購物網站、社群平台到通訊軟體，都可能成為違法販售管道。部分產品甚至偽裝成隨身碟、玩具或文具，降低家長及青少年的警覺。看似無害的糖果包裝，背後卻可能隱藏令人上癮的尼古丁陷阱。

不少青少年抱持「只是試一次」、「朋友都在用」、「味道不像菸」等心態，誤以為電子煙比傳統紙菸安全。國健署提醒，尼古丁具有高度成癮性，青少年腦部仍在發育階段，接觸尼古丁可能影響注意力、學習及情緒調節能力，電子煙氣膠中的有害物質也可能造成呼吸道及肺部傷害。

電子煙危害甚至可能延伸至皮膚。國際期刊「Toxicology in Vitro」2021年刊登研究發現，電子煙煙油及氣膠殘留物在人體皮膚細胞與實驗室皮膚模型中，可能引發氧化壓力及發炎反應。國健署強調，別因電子煙外型時尚、氣味香甜，就忽略潛在健康風險。

除了健康危害，購買、使用電子煙也可能觸法。台灣自2023年3月22日施行修正後的「菸害防制法」，全面禁止電子煙製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。違法販賣者可處20萬至100萬元罰鍰，使用者則可處2000元至1萬元罰鍰，即使透過網路私訊交易，同樣不能規避法律責任。

國健署呼籲青少年牢記電子煙「三不政策」，包括「不嘗試」，不因好奇或同儕邀約吸第一口；「不購買」，不透過網路、社群或其他管道購買；「不推薦」，不分享販售資訊、不代購，也不轉傳購買連結。

國健署也提醒家長，除了關心孩子交友情況，更應留意社群使用習慣及來路不明的小型電子產品，透過溝通協助孩子辨識電子煙偽裝手法。若已接觸電子煙並產生尼古丁依賴，可尋求全台近3000家戒菸服務合約醫事機構協助，或撥打免費戒菸專線0800-636363，及早擺脫成癮危害。

電子煙 糖果 青少年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

持有電子菸還不開罰 回收工作如無底洞

校園唾液快篩待修法上路 國教盟籲明確分工、跨部會訂改善時程

依托咪酯躍校園毒品第2名 教部114年完成5萬班宣導

兒少網路安全受關注 衛福部：擬加強規範

相關新聞

薔琵再增胖！蘭嶼颳15級暴風 粉專：大台北首都圈恐籠罩10級暴風圈範圍

薔琵颱風目前仍是強烈颱風，中央氣象署上午11時30分發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，薔琵颱風目前位置已經來到鵝鑾鼻東南東方520公里，過去強度稍減弱、不過仍維持強颱等級，暴風圈大小則因自身結構調整向外擴張。

光復連假疏運提早登場？ 高鐵急發聲明：今午對號座接近客滿

強颱薔琵攪局光復連假，原本預計周五啟動的疏運，人潮恐因明天颱風假機率提升而提早湧現。高鐵急發聲，今天下午及明天全天南下對號座車次幾近客滿，呼籲旅客避開下班尖峰時段、分流搭乘。台鐵也為防颱準備，中午12時起，東部幹線及南迴線自強號EMU3000型開放站票。

強颱薔琵扎實增胖到320公里！東半部納陸警 氣象署估全台+澎馬都有機會

強颱薔琵對台灣極具威脅，中央氣象署上午11時30分發布海上陸上颱風警報。薔琵颱風過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北轉北北西移動，對宜蘭、花蓮、台東地區及恆春半島將構成威脅。

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

日本山梨縣富士河口湖町近日發生台灣旅客命案，38歲台灣籍女子井雲蓉19日上午被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，同團27歲女子楊閔涵涉嫌持刀行兇遭日本警方逮捕。隨著案情曝光，兩人真實關係及犯案動機引發外界關注，網路陸續流傳金錢糾紛、感情問題等說法，不過，部分傳聞已遭友人出面澄清，實際案情仍有待日本警方調查。 綜合台日媒體報導，井雲蓉與楊閔涵分别報名同一旅行團，但各自加價入住單人房，並未同住。該團於17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日便發生命案。 據日本警方表示，19日井女未按時出現在集合地點，飯店人員檢查房間時發現她仰躺在床已無生命跡象，附近有把沾有血跡的菜刀，為同團的楊女在旅遊期間購買，遭警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕，並認為她可能知道井女死亡的經過。 網友隨後在社群平台Threads挖出疑似雙方帳號，發現井、楊兩人互相追蹤，懷疑兩人可能早有交集；此外，井女曾透露在出國前替人代墊一萬多元，質疑命案涉及金錢糾紛。對此，井女友人已出面澄清，指出該筆款項是借給室友，室友人在台灣並協助在井女出國期間照顧

薔琵最新風雨預測曝 17縣市達颱風假標準

強颱薔琵即將侵襲台灣，中央氣象署已經發布薔琵颱風海上陸上颱風警報，中央氣象署評估，全台、馬祖、澎湖未來都有機會進入暴風圈壟罩的範圍之內。是否達到停班停課標準，根據中央氣象署下午1時的風雨預測，17縣市達標。

光復節連假宜花車流量大卻遇薔琵颱風來襲 蘇花路廊不排除封路

薔琵颱風朝向台灣東北而來，中央氣象署今天上午發布陸上颱風警報。公路局東區養護工程分局表示，原預估光復節連假期間的蘇花路廊雙向交通量上看5萬輛次，但因在連假前受到颱風影響，包括蘇花路廊在內的山區路段不排除實施預警性封路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。