孩子睡不好、愛打架？ 台大研究揭童年創傷恐埋下長期隱憂 男童更明顯

孩子經常睡不飽、情緒不穩，甚至到了青春期出現攻擊行為，問題可能不只是生活習慣或青春期叛逆，更與童年經歷的逆境有關。台灣大學研究團隊追蹤逾1.6萬名兒童發現，曾遭遇家庭失能、同儕霸凌等逆境的孩子，睡眠時間可能較短，尤其3至8歲及男童更為明顯。

台大健康行為與社區科學研究所副教授張齡尹表示，童年創傷的影響不只發生在當下，還可能延續至青春期，反映在睡眠、情緒及行為等不同健康層面。研究利用國健署「台灣出生世代研究」資料，分別追蹤1萬6666名兒童從6個月至12歲的睡眠變化，以及7800名青少年至17、18歲的行為表現。

張齡尹指出，兒童需要在安全、穩定的環境中才能獲得良好睡眠。經歷家庭衝突、照顧不穩定或霸凌的孩子，可能長期處於緊繃、警戒狀態，擔心不知道接下來會發生什麼事，加上兒少尚未具備成熟的壓力調適能力，心理壓力便可能反映在睡眠品質與時間上。

為何3至8歲特別容易受到影響？張齡尹解釋，這段期間正值幼兒轉入學齡階段，不僅生活環境改變，照顧者也可能面臨不同壓力，加上大腦仍持續發育，情緒調節能力尚未成熟，因此過往逆境的影響可能更加明顯。

研究也發現，男童在5歲半經歷家庭失能，或童年期間持續累積不利經驗，與青春晚期較多攻擊行為有關。其中，12歲時的憂鬱症狀，約可解釋兩至三成的關聯性。張齡尹表示，男女性面對壓力的因應方式可能不同，部分男生可能透過外顯行為表達內在困擾。

張齡尹強調，這是觀察性研究，只能確認童年逆境、睡眠及後續行為之間存在關聯，不能直接認定因果，也不代表睡得少的孩子一定經歷過創傷。

台大健康政策與管理科學研究所榮譽教授江東亮指出，這項研究的重要性在於採取「生命歷程」觀點，健康問題不應只看當下，許多影響可能從胎兒期、幼兒期逐漸累積。他強調，研究結果並非要責怪父母，而是提醒社會應提供更完善的家庭支持，讓照顧者有能力營造安全、溫暖的成長環境。

張齡尹呼籲，家長及老師若發現孩子長期睡眠不足、情緒低落或出現攻擊行為，除了處理眼前問題，更應主動了解孩子是否遭遇壓力、霸凌或家庭困境，必要時結合學校、醫療及社福資源及早介入，避免童年傷害持續影響未來健康。