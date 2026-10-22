亞太公衛重要殊榮！陳建仁獲麥克拉倫教授領導成就獎

中研院院長陳建仁長年投入公共衛生與疾病防治研究，貢獻再獲國際肯定。中研院22日表示，陳建仁於台南舉行的第57屆亞太公共衛生學術聯盟（APACPH）年會中，榮獲「麥克拉倫教授領導成就獎」，表彰其在流行病學、環境健康，以及慢性肝炎與癌症防治等領域的卓越貢獻。

中研院指出，「麥克拉倫教授領導成就獎」自1988年起頒發，每年選出一至二位獲獎者，為亞太地區公共衛生領域具代表性的領導成就榮譽，歷屆得主包括世界衛生組織（WHO）高階成員、國家領導人及公共衛生專家等。

陳建仁為國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究、肝炎及肺癌防治專家，研究領域橫跨流行病學、人類遺傳學、公共衛生及預防醫學。1982年自美國約翰霍普金斯大學學成歸國後，便投入多項重大流行病學調查與疾病防治研究。

中研院表示，陳建仁研究團隊透過長期追蹤，證實飲用水中的砷含量與泌尿道癌症、皮膚癌等疾病風險密切相關，研究成果獲WHO及美國環保署（EPA）引用，並促使美國將飲用水含砷標準由原先的50ppb大幅下修至10ppb，對國際飲用水安全規範及慢性砷中毒防治政策產生深遠影響。

在慢性肝炎與肝癌防治方面，中研院指出，陳建仁主導「B肝長期世代追蹤研究」（REVEAL-HBV）計畫，藉由大規模世代長期追蹤與分析，揭示B型肝炎病毒量與肝硬化、肝癌發生風險之間的密切關聯，為慢性B型肝炎患者的風險評估、臨床監測及防治策略提供重要科學實證，並成為國際臨床指引的重要參考依據。

除疾病防治研究外，陳建仁近年也積極推動精準醫療發展。中研院表示，目前研究團隊以「台灣人體生物資料庫」（Taiwan Biobank）既有的20萬人基因型資料為基礎，進一步展開大規模血漿蛋白質體檢測，未來將結合跨體學分析，並與國際大型研究世代接軌，提升東亞族群在全球蛋白基因體研究中的代表性。

此外，中研院與全台17間醫院共同合作的台灣精準醫療計畫（TPMI），也持續整合基因與臨床資料，為台灣精準醫療發展奠定基礎。

中研院說明，亞太公共衛生學術聯盟成立於1984年，目前匯聚來自23國、超過110所公共衛生與醫學機構，致力於促進亞太地區公共衛生教育、研究及跨國合作。陳建仁此次獲獎，不僅肯定其長年投入公共衛生研究的成果，也彰顯台灣在國際公共衛生領域的影響力。