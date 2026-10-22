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減肥遇停滯期 醫：人體本就不可能無限變瘦 這二招有助無痛突破

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
新店耕莘醫院新陳代謝內分泌科主任馬文雅表示，減重遇到停滯期，是因為身體代謝已經適應現在的情況，可以進一步檢視生活中還有哪些可以稍微調整的地方。路透／Alamy
新店耕莘醫院新陳代謝內分泌科主任馬文雅表示，減重遇到停滯期，是因為身體代謝已經適應現在的情況，可以進一步檢視生活中還有哪些可以稍微調整的地方。路透／Alamy

減重到一段落，體重卻再也降不下來，如何突破停滯期？新店耕莘醫院新陳代謝內分泌科主任馬文雅表示，減肥過程中，身體會自行調整代謝，適應現在的生活習慣，要打破這個停滯的秩序，可以重新檢視目前在熱量攝取、生活、運動習慣上，有沒有可以改變之處，簡單把飲料換成無糖、每天多走10分鐘路回家，就有機會打破現狀。

馬文雅表示，減肥不應只看體重，肌肉量增加、內臟脂肪量減少，也代表「增肌減脂」有成效。人體具適應能力，當長期減少熱量攝取，身體會隨調整能量消耗，這種「代謝適應」可能讓減重速度放緩。因此，體重下降不會永遠維持相同速度，人體本來就不可能無限瘦下去，因此遇到停滯時也不代表努力都白費了，可進一步檢視生活習慣。

馬文雅說，有些人平常都已經吃得很少，卻忽略無意識進食的情況，像是工作壓力大時吃甜食、下班後靠零食放鬆，或是忙完一天，一有時間就大吃大喝，不知不覺身體習慣這樣的模式，體重就較難降下來。

馬文雅建議，習慣用食物紓解壓力的人，可以嘗試建立其他舒壓習慣，像是改成打球、爬山等活動，或是改變一些生活小習慣，簡單把飲料換成無糖、每天多走10分鐘路回家，有機會打破現狀。若只是單純強迫自己不能多吃，卻沒有找到其它替代方式，一旦減重有成果，可能就想恢復大吃大喝，反而造成復胖。

除了生活習慣，減重成果也不應只看體重計上的數字，肌肉量、脂肪量和脂肪分布等都很重要。馬文雅指出，BMI雖然是常見的指標，卻無法反映肌肉與脂肪的比例，若沒有機器測量身體組成，也可以測量腰圍，因為腰圍與內臟脂肪量呈正相關。她表示，如果體重沒有明顯下降，但肌肉量增加、脂肪量減少，仍然是減重的成果，也就是「增肌減脂」。

馬文雅也提醒，減重不是愈瘦愈好。部分民眾為了符合審美標準，刻意追求偏低的BMI，但肌肉需要透過持續活動維持，骨骼也需要適當的負重刺激，若長期體重過低、肌肉量不足，又缺乏運動，可能增加骨質流失及肌少症等健康風險，尤其女性停經後，隨著荷爾蒙變化，骨骼健康更需要受到重視。

馬文雅強調，減重不是短期衝刺，而是重新建立生活秩序。當體重停滯時，與其急著再減少食量，不如先了解身體組成及原有生活習慣，不必將喜歡的食物視為禁忌，重要的是建立能夠長期維持的生活方式。

減肥 新陳代謝 體重

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