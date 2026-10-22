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強颱薔琵海陸警齊發 宜花東、恆春半島首納警戒範圍
薔琵颱風進逼，目前仍是強烈颱風，中央氣象署已於昨晚發布海上颱風警報，預計今天上午11時30分發布陸上颱風警報。陸上警戒：宜蘭、花蓮、台東、恆春半島應嚴加戒備。海上警戒：巴士海峽、台灣東半部海面、台灣北部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。
根據最新資料顯示，第29號颱風薔琵過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北轉北北西移動，對宜蘭、花蓮、台東地區及恆春半島將構成威脅。
薔琵颱風上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約520公里之處，以每小時15轉20公里速度，向西北轉北北西進行，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑160公里。
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