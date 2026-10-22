食藥署攔截4批美國發芽馬鈴薯…但龍葵鹼檢驗合格！ 將要求業者剔除發芽

衛福部食藥署今年2月放寬規定，美國進口馬鈴薯若發芽，不必整批退運。10月6日食藥署公布攔截一批339公噸馬鈴薯，其中龍葵鹼超標，但並未觀察到發芽，引發恐慌。衛福部食藥署長姜至剛今表示，近期另發現4批美國馬鈴薯發芽，但龍葵鹼並未超標，將要求業者廠剔除發芽部分。今年截至9月，共463批進口馬鈴薯報驗，食藥署查驗其中19批，僅揪出1批不合格品項。

立法院社福及衛環委員會今審查「食安法」修正草案。審查第30條，有關進口食品申請查驗時，多名立委關切近期美國馬鈴薯檢出龍葵鹼一事，要求衛福部說明。

姜至剛指出，114年進口馬鈴薯業者報驗批數796批，查驗批數31批，查驗結果均合格；115年共463批報驗，查驗批數為50批，僅發現1批不合格，即前述339批美國進口馬鈴薯，因應社會關注，食藥署已調升查驗比率。

立委王育敏指出，進口馬鈴薯檢出龍葵鹼，令民眾深感焦慮，尤其本次龍葵鹼超標馬鈴薯，為「未發芽」馬鈴薯，面對此重大警訊，食藥署第一時間卻未調升整體抽驗比率，僅鎖定業者調整查驗要求；反觀日前中國大陸、印度等地辣椒粉被檢出蘇丹色素超標，食藥署迅速調升為逐批監視查驗，政府不該因不同國家有不同標準，更不可因政治因素、台美談判等原因退縮、改變食安標準。

今年截至9月底，報驗463批進口馬鈴薯，食藥署本月另於邊境攔截4批美國進口發芽馬鈴薯。姜至剛指出，這4批進口馬鈴薯檢驗龍葵鹼合格，後續將由農業部案檢疫規範把關，剔除發芽部分。

農業部防檢署指出，這4批發芽馬鈴薯尚在邊境，未放行入關，需等待業者提出改製計畫，並確認加工廠合乎相關規定，完成剔除並經農業部確認合規後，才會放行入關。

農業部因台美貿易協定，今年2月起放寬美國進口馬鈴薯，若發芽不必整批退運。食藥署9月底檢出美國馬鈴薯龍葵鹼超標後，未針對美國進口馬鈴薯調升查驗比率，直至10月7日媒體披露後，才於10月8日調升查驗比率。

王育敏質疑，為何有此時間差？姜至剛表示，按邊境常態管理，不必調升馬鈴薯查驗比率，且食藥署已採一般抽批中最高的查驗比率10%，後因國人高度關注馬鈴薯議題，為回應國人擔心，調升為加強抽批，抽驗比率為2至5成。