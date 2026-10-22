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來去博物館蹛一暝 10月31日夜宿十三行博物館夢幻升級

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
今年活動邀請創新歌仔戲劇團「走戲人」互動演出。圖／十三行博物館提供
今年活動邀請創新歌仔戲劇團「走戲人」互動演出。圖／十三行博物館提供

新北市立十三行博物館年度超人氣活動「來去博物館蹛一暝」即將於10月31日登場！今年夜宿體驗全面升級，參與者除可挑戰與千年鎮館之寶「人面陶罐」及仿墓葬區同寢，更首次開放睡在無接縫投影的15米「沉浸式海底隧道」。

館方介紹，「來去博物館蹛一暝」全程台語進行，打造道地本土文化沉浸體驗。參與者將透過專業台語導覽，深度探索常設展與特展區，聆聽生動有趣考古故事。夜幕降臨後，還可自選心儀位置過夜，除了在「人面陶罐」真品或青銅器等史前文物陪伴入睡，更將「湛藍十三：水下考古永續傳承展」全新打造的15米海底隧道開放為夜宿區！

同時邀請新銳歌仔戲劇團「走戲人」，帶領大小朋友看好戲、學演戲，專為兒童設計沉浸式互動演出「游啊游，我們是小魚魚」，將海洋想像融入戲曲體驗。打破傳統舞台距離感，將博物館展場變成熱鬧的「戲曲學堂」，邀請小朋友想像自己化身為魚兒，進入戲曲中的龍宮世界。

專業演員從最生活化、接地氣的台語唸白教起，一步步帶領孩子擺出架勢、比劃身段、學唱經典曲調，透過戲曲的唱念與肢體動作，展現魚兒悠游的姿態，在互動教學中，不僅親自上陣過足戲癮，更能感台灣本土傳統戲曲的迷人魅力。

十三行博物館館長羅珮瑄說，「來去博物館蹛一暝」全程免費，明天23日上午10時於官網開放報名，限額30組親子參與，更多資訊請至十三行博物館官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw 或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

十三行博物館「來去博物館蹛一暝」活動夢幻升級，首次開放睡進無接縫投影的15米「沉浸式海底隧道」。圖／十三行博物館提供
十三行博物館「來去博物館蹛一暝」活動夢幻升級，首次開放睡進無接縫投影的15米「沉浸式海底隧道」。圖／十三行博物館提供

「來去博物館蹛一暝」全程以台語深度探索常設展與特展區。圖／十三行博物館提供
「來去博物館蹛一暝」全程以台語深度探索常設展與特展區。圖／十三行博物館提供

「來去博物館蹛一暝」活動可在鎮館之寶「人面陶罐」真品陪伴下入睡。圖／十三行博物館提供
「來去博物館蹛一暝」活動可在鎮館之寶「人面陶罐」真品陪伴下入睡。圖／十三行博物館提供

博物館 考古 十三行

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