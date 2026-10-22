雙和醫院榮獲國際醫院聯盟兩大獎 展現台灣永續醫療實力

台北醫學大學部立雙和醫院於2026年國際醫院聯盟（IHF）醫院卓越獎中再創佳績，以「一科一ESG專案：推動絕對碳脫鉤的領導模式」及「綠色腎臟低碳醫療」兩項計畫，分別榮獲「領導與管理卓越獎」銀獎及「低碳醫療照護獎」卓越獎，成為台灣唯一雙料獲獎的醫療機構。本屆賽事吸引全球38個國家與地區、逾750件作品參賽，最終僅59件晉級決選，雙和醫院奪得雙獎，展現台灣在醫療永續治理與低碳轉型上的國際競爭力。

雙和醫院院長劉燦宏醫師表示，此殊榮不僅是醫院永續發展的重要里程碑，更是對全體同仁長期投入醫療創新與轉型之肯定。醫療體系高度仰賴能源與資源，如何在提升品質的同時降低環境負擔，為全球共通課題。雙和醫院自2022年起將永續納入核心策略，透過跨部門合作與臨床創新，將理念化為具體行動。本次由行政副院長崔甦菁率17位醫事人員與主管參賽，腎臟內科顧問醫師吳美儀教授亦受邀發表專題演說，向世界分享台灣淨零轉型經驗。

崔甦菁副院長指出，「一科一ESG」專案核心在於打破「永續僅為行政責任」之迷思，改由第一線同仁發掘痛點並提出解方。例如，影像醫學部透過設備待機管理與能耗監測，降低62%設備耗能；麻醉科則全面停用笑氣並結合精準麻醉，縮短病人術後甦醒時間。此外，雙和醫院已取得11項ISO14067醫療服務碳足跡認證及ISO14046水足跡認證，建立以實證數據為基礎的低碳管理模式，證明醫療發展與環境永續可同步實現。

榮獲「低碳醫療照護獎」卓越獎的「綠色腎臟低碳醫療」，則將永續深入第一線照護。腎臟內科團隊針對耗費水、電與耗材的血液透析場域，透過數位轉型、臨床流程優化、廢棄物循環再利用與水資源管理，打造兼顧安全與永續之照護模式。目前雙和醫院每次血液透析碳排放量約7.75公斤二氧化碳當量，為國際文獻已知最低值；該專案預計每年可減少約363公噸碳排放，為重症與慢性病照護樹立新標竿。

腎臟內科主任高芷華醫師強調，「綠色腎臟」核心在於透過科學化盤點與實證重新檢視流程，找出兼顧療效與環境責任的最佳方案。團隊透過逆滲透（RO）廢水回收及資源循環利用，提升資源效率，讓醫療照護在守護患者健康的同時減輕環境負擔。此外，雙和醫院亦以「邁向淨零醫療：循環經濟與醫療廢塑膠升級再造案例」榮獲大會「最佳海報獎（Best Poster Award）」，完整展現循環經濟導入醫療廢棄物處理之成效，驚豔國際。

劉燦宏院長指出，同時在「領導管理」與「低碳醫療」領域獲獎，代表雙和醫院已將永續從組織治理延伸至臨床照護，建立完善的制度支持與實務創新。展望未來，雙和醫院將持續深化「一科一ESG」行動，擴大綠色醫療應用，並透過跨院合作與人才培育，穩健邁向2030年減碳40%、2040年減碳70%及2050年淨零排放之長期目標，為全球永續醫療貢獻力量。

雙和醫院代表團出席2026年第49屆世界醫院大會，於韓國首爾大會現場合影，展現臺灣醫療永續發展成果與國際參與實力。圖／雙和醫院提供