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爬山忍膝蓋痛3個月 退休婦查出自發性骨壞死

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院副院長王芳英(右)帶著患者爬樓梯復健.。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院副院長王芳英(右)帶著患者爬樓梯復健.。記者游振昇／攝影

台中一名60多歲的婦人退休後幾乎每周和朋友去爬山健走，她右膝蓋突然感到疼痛，忍3個多月，先去中醫針灸治療、也打PRP自體血小板生長因子治療，但是改善效果有限，最後連躺在床上也覺得痛，經過醫師檢查，發現是自發性骨壞死，不僅骨頭塌陷、關節變窄，膝蓋還內翻超過10度，置換人工膝關節後才能正常走路。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，該患者曾在其他醫院做了內視鏡骨髓的減壓手術，但是術後膝蓋疼痛症狀沒有改善，膝蓋逐漸變形，出現僵硬、疼痛，透過X光檢查，發現膝蓋內側骨頭壞死已經塌陷，關節腔變窄，內翻變形已經超過10度以上，走路不僅會痛，還呈現O型腿。

婦人說，膝蓋出現疼痛感後，原本只靠著中醫針灸、打PRP治療，無奈無法改善，到後來躺在床上膝蓋也痛到受不了，只能選擇開刀。她退休後每到假日去爬山，看到山景就會覺得全身舒暢的感覺，長久下來登山變成一種習慣，不能走路真的很痛苦。現在開刀後，坦承不會像以前那麼瘋著爬山，也會更注意自己的膝蓋。

王芳英說，患者是屬於「自發性骨壞死」，是一種沒有明顯外傷，卻突然發生劇烈關節疼痛的疾病，在門診中不常見。該患者股骨遠端壞死塌陷、軟骨損傷、關節腔磨損，膝關節變形僵硬，患者想矯正變形的下肢，因此，建議患者直接置換人工膝蓋，同時進行矯正，最後採用全關節置換，術後第二天便可以下床、爬樓梯，回診後，深蹲復健也沒問題。

王芳英表示，自發性骨壞死在臨床上，還不知道正確發生的原因，不過，一般醫界推測，軟骨下的骨頭產生細微骨折，造成骨髓的腫脹，或是局部微血管病變，導致微小創傷或血流供應異常，造成局部骨細胞壞死，一般好發在50歲到70歲的女性。王芳英提醒，如果喜歡運動、爬山的民眾，一定要量力而為，運動後一定要做伸展、休息，千萬不要硬撐，萬一受傷超過三天以上沒有改善，一定要尋求醫師的治療，避免造成不可逆的傷害。

大甲李綜合醫院骨科副院長王芳英說，一名婦人自發性骨壞死，股骨遠端壞死塌陷。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院骨科副院長王芳英說，一名婦人自發性骨壞死，股骨遠端壞死塌陷。記者游振昇／攝影

退休 針灸 台中

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