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薔琵路徑西修！專家曝「風雨最劇烈時間點」 周六晨暴風圈恐籠罩全台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天清晨前後，暴風圈開始接觸東半部陸地，之後逐漸涵蓋全台各地，整體風雨會愈來愈明顯。聯合報系資料照
明天清晨前後，暴風圈開始接觸東半部陸地，之後逐漸涵蓋全台各地，整體風雨會愈來愈明顯。聯合報系資料照

薔琵颱風目前仍是強烈颱風，中央氣象署已發布海上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預期對全台各地的風雨影響應該會是比較有感的情況，提醒民眾趁今天風雨還不大，及早做好防颱準備，避免明後天風強雨大時可能發生的災害。

薔琵颱風今天上午8時已經來到台北市東南方大約750公里的海面上，過去12小時由於逐漸離開高海溫區域，強度開始自顛峰期緩慢下降，但是環流型態依然完整，強度減弱不快，同時環流跟東北季風互相疊加，暴風圈半徑相對擴大至300公里。

吳聖宇說，雖然已經不再是巔峰時期的強度，未來接近台灣時還將會進一步減弱為中度颱風。寬廣的環流在未來2天侵台期間仍然會繼續保持，對台灣影響頗大，依然會是一個又大又強的颱風系統。

海上颱風警報昨天深夜已經發布，吳聖宇表示，由預報路徑來看，陸上颱風警報在今天中午前也將發布，整個陸上警報範圍有機會涵蓋到全台灣各地。

路徑方面大趨勢依然是一個經過台灣東部、東北部海面呈現拋物線轉向的過程，吳聖宇表示，過去一天，整個路徑預報逐漸往西，朝向台灣東北角近海調整修正。修正的原因，可能在於颱風過去路徑偏北的分量較晚出現有比較大的關係，所以整個轉向點也跟著向西調整，更為接近台灣東北角近海。

至今天上午8時的預報路徑來看，周六清晨至上午，最接近東北角陸地時，可能只剩下50公里左右的距離，暴風圈幾乎要涵蓋全台灣陸地，影響台灣陸地的時間也將會跟著拉長。

他預估，明天清晨前後，暴風圈開始接觸東半部陸地，之後逐漸涵蓋全台各地，整體風雨會愈來愈明顯。周六清晨至上午間颱風中心最接近，在東北角近海掠過，後續繼續北上並且逐漸轉向北北東到東北移動。

暴風圈要脫離台灣本島陸地，吳聖宇表示，可能要等到周六傍晚，風雨逐漸緩和。整個警報解除，大概要到周六的深夜。跟前一天的預測相比，影響時間明顯拉長。

吳聖宇表示，明天、周六降雨最明顯的地方，仍會是在台中以北到大台北、宜蘭的山區，有豪雨或大豪雨發生機會，台中、南投、嘉義，以及花蓮局部山區、也會有豪雨，南高屏、台東山區有局部大雨。平地部分在北部、東北部有大雨或豪雨，中部及花蓮有局部大雨，南部及台東大致仍在大雨等級以下。

風力則是各地很明顯，他說，各地沿海及外島地區，明天至周六普遍有9至11級強陣風機會，局部區域甚至會來到11至12級或以上。颱風環流大加上東北季風疊加，風勢的部分感受應該會相當明顯。整體風雨在明天會是逐漸加強的過程，明天晚間到周六上午之間風雨最大，周六下午到傍晚逐漸減小，進一步趨緩可能要等到周六晚間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔琵颱風路徑大趨勢是一個經過台灣東部、東北部海面呈現拋物線轉向的過程，過去一天，整個路徑預報逐漸往西，朝向台灣東北角近海調整修正。圖／取自中央氣象署網站
薔琵颱風路徑大趨勢是一個經過台灣東部、東北部海面呈現拋物線轉向的過程，過去一天，整個路徑預報逐漸往西，朝向台灣東北角近海調整修正。圖／取自中央氣象署網站

薔琵颱風

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