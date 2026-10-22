合歡山連假管制來了！凌晨上山小客車未滿3人「連翠峰都過不了」

光復節連假將至，南投縣警察局將於10月24日至26日針對合歡山台14甲線實施高乘載管制，每天凌晨0時至上午8時，小客車須滿3人才能通行；警方也將加強取締武嶺停車場周邊、彎道及紅線違停，違規車輛恐面臨連續舉發。

南投縣警察局表示，為維護合歡山地區連假交通安全與順暢，並防止車輛違規併排、占用救災通道，將配合交通部公路局規畫，與公路局埔里工務段合作，執行高乘載管制及違規停車取締勤務。

高乘載管制地點為台14甲線18公里處翠峰路段，管制期間小客車車內乘員須達3人（含）以上，未達規定者不得進入管制路段。客運接駁車、乙類大客車、救護車及緊急工程車輛不受限制；機車及重型機車則依現場執勤人員指揮引導通行，不限乘載人數。

除了高乘載管制，警方也將加強武嶺停車場周邊、彎道及紅線區巡邏，針對違規停車、影響其他車輛通行或妨礙緊急救援通道等行為，依法從嚴取締。警方提醒，車輛經舉發後未依規定移置，得依法連續舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖。

南投縣警察局交通警察隊提醒，民眾上山前應提前規畫行程，利用「1968」App或公路局電子看板掌握即時路況，避開交通尖峰，並多利用接駁車或共乘方式，減少私人車輛進入山區。

警方也提醒，合歡山部分路段狹窄，且海拔超過3000公尺，民眾應留意保暖及車輛狀況，切勿疲勞駕駛、逆向超車，或在紅線區臨停拍照。警方將持續運用智慧交通監測並加強現場巡邏，維護連假高山旅遊交通秩序與安全。

合歡山從光復節連假起實施高承載管制，整頓交通秩序。圖／警方提供

合歡山路邊違停嚴重，仁愛警分局將加強違停取締。圖／仁愛警分局提供