森林風景藏進郵票！中華郵政推4枚新郵票 紫外光照射還有驚喜

偏愛大自然森林風景的集郵人士看過來！中華郵政以國家森林遊樂區為主題，規劃郵票1套4枚，面值皆為8元，預定於115年10月29日發行。郵票圖案以手繪插畫風格為設計，為增添集郵趣味與收藏價值，郵票主題採用特殊印刷油墨，經日光（紫外光）照射後顯現精彩。

圖案簡介如下：

一、大雪山國家森林遊樂區：位於臺中市，擁有獨特的氣候與地理條件，形成珍稀的雲霧帶森林，林中姿態挺拔的紅檜巨木－雪山神木以及夜間滑翔的山中精靈－白面鼯鼠更添風采，為能沉浸體驗臺灣霧林帶特色之遊樂區。

二、墾丁國家森林遊樂區：位於屏東縣，以獨特壯觀的高位珊瑚礁林聞名，亦可觀察到赤腹鷹翱翔天際與梅花鹿穿梭其間，為臺灣具熱帶植物林相特色的遊樂區。

三、知本國家森林遊樂區：位於臺東縣，全年氣候溫暖溼潤，悠遊其中可見佇立林間的百年大白榕特色森林景觀，並可發現山羌與臺灣獼猴的蹤影，為臺灣東部極具代表性的森林遊憩場域之一。

四、太平山國家森林遊樂區：位於宜蘭縣，太平山舊稱「眠腦」，為泰雅族語森林茂密之意，曾為臺灣三大林場之一。遊樂區內保留昔日林場運送木材的蹦蹦車，並有黃喉貂棲息其間，亦為臺灣北部極具盛名的賞雪勝地。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，於115年10月27日開始發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封於10月29日郵票發行當天出售，歡迎民眾至35個長期集郵訂戶作業局（詳細地址請至中華郵政公司全球資訊網查詢，網址https://www.post.gov.tw）或上網至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購，亦可洽各地郵局預約購買。