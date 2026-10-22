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台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

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台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

聯合新聞網／ 綜合報導
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名30多歲的台灣女性流血倒地死亡。警方逮捕另一名來自台灣的27歲女子楊閔涵，目前正調查她與命案的關聯。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名30多歲的台灣女性流血倒地死亡。警方逮捕另一名來自台灣的27歲女子楊閔涵，目前正調查她與命案的關聯。圖／ 截自 YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本山梨縣富士河口湖町近日發生台灣旅客命案，38歲台灣籍女子井雲蓉19日上午被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，同團27歲女子楊閔涵涉嫌持刀行兇遭日本警方逮捕。隨著案情曝光，兩人真實關係及犯案動機引發外界關注，網路陸續流傳金錢糾紛、感情問題等說法，不過，部分傳聞已遭友人出面澄清，實際案情仍有待日本警方調查。

綜合台日媒體報導，井雲蓉與楊閔涵分别報名同一旅行團，但各自加價入住單人房，並未同住。該團於17日抵達日本，18日走訪河口湖周邊景點，晚間入住當地觀光飯店，隔日便發生命案。

據日本警方表示，19日井女未按時出現在集合地點，飯店人員檢查房間時發現她仰躺在床已無生命跡象，附近有把沾有血跡的菜刀，為同團的楊女在旅遊期間購買，遭警方以涉嫌無正當理由持有菜刀、違反《槍砲刀劍類所持等取締法》（簡稱《銃刀法》）逮捕，並認為她可能知道井女死亡的經過。

網友隨後在社群平台Threads挖出疑似雙方帳號，發現井、楊兩人互相追蹤，懷疑兩人可能早有交集；此外，井女曾透露在出國前替人代墊一萬多元，質疑命案涉及金錢糾紛。對此，井女友人已出面澄清，指出該筆款項是借給室友，室友人在台灣並協助在井女出國期間照顧她的貓咪，與命案無關。

至於井雲蓉為何獨自赴日旅遊，友人也透露，此次行程原是與前男友同行，後來對方取消行程，但井女認為旅費既然已經付清，仍決定照原計畫出發，並非原先就打算獨旅。至於她與楊閔涵是否原本認識、雙方是否曾有私人恩怨，友人表示目前仍不清楚，相關訊息還在查證中。

據《ETtoday新聞雲》報導，法醫高大成分析，死者住單人房、現場無打鬥痕跡，推測可能被餵食安眠藥或重擊後陷入昏迷，在無反抗能力的情況下被殺害。目前案件的行兇動機、兩人關係及案發前是否發生衝突，都尚未獲得正式證實，有待警方調查。

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