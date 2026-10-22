流量高就值得信任？《網路溫度計》首推「信任溫度」全新指標

《網路溫度計DailyView》

生成式AI降低內容產製門檻，網路資訊與社群內容快速增加，真實性與可信度面臨挑戰，「信任赤字」（Trust Deficit）逐漸成為品牌經營的重要課題。台灣數據科技領導品牌大數據股份有限公司旗下《網路溫度計DailyView》於今(21)日正式推出全新「信任溫度」指標，整合真實性、風險性、穩定度、專業性及網絡性五大構面，運用公開資訊與網路數據，提供在流量、訂閱數之外的多元觀察視角。

「信任溫度」第一波聚焦台灣近百位百萬訂閱YouTuber作為研究對象。2026年第三季由影音創作專業獲影展及公部門肯定的HowHow，以綜合評比89.97分奪冠，其中「專業性」構面達100分；長期經營知識型內容的啾啾鞋以84.9分居次，連續三季穩居前十；近期因為拍攝旅遊安全影片提醒遊客，獲得網友共鳴的黃大謙則因「網絡性」表現明顯提升，以84.87分躍居第三，較上季上升11名，成為本季最受矚目的排名變化之一。

從網路聲量走向信任衡量 五大構面建立全新觀察指標

「信任溫度」結合《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體的網路數據與分析能力，從五大構面進行綜合觀察，包含檢視身分與資訊可查證程度的「真實性」、監管裁罰、司法紀錄及社會爭議等公開風險資訊的「風險性」、頻道經營與內容產出表現的「穩定度」、公開專業背景及獲獎紀錄等的「專業性」，以及網路聲量、社群互動、媒體引用與創作者提及情形的「網絡性」。「信任溫度」反映特定期間、依既定方法整理的公開資訊表現，並非民意調查，也不等同對個人品格或真實可信程度的定論。

《網路溫度計DailyView》表示，過去談創作者影響力，多著重網路聲量、好感度及互動表現，但高流量不代表被信任。對品牌而言，選擇合作對象不僅要考量曝光效益，也需要了解其專業表現、長期經營穩定性及潛在風險。「信任溫度」結合多元、公開數據，將原本分散的數據轉化為可持續觀察的指標，讓流量進一步走向品質與責任，提供企業不同面向的評估視角。

HowHow專業性滿分、啾啾鞋以知識傳播維持穩定表現

大數據(股)公司首波以近百位台灣百萬訂閱YouTuber為調查對象，分析2026年第一季至第三季的信任溫度變化。以幽默敘事與創意短片聞名的HowHow，第三季以89.97分奪冠，從第二季第三名回到榜首，其「專業性」構面達100分，公開資料顯示，他在公私部門都獲得青睞，例如在2026年8月受邀擔任「LEXUS MY FILM短影音生活影展」評審導師；也曾與高雄市勞工局合作拍攝職場平權、反歧視及性騷擾防治宣導影片，展現從商業內容到公共議題溝通的創作經驗。

排名第二的啾啾鞋獲84.9分，連續三季維持前十名，分數變化相對穩定。其頻道長期聚焦科學、冷知識、書籍及生活議題，透過資料整理與淺顯解說傳遞知識；並以Podcast《啾式論事》延伸不同領域的知識傳播與深度討論。相較於單次熱門作品，其持續且清晰的內容定位，是觀察長期經營表現的重要面向。

黃大謙旅遊安全影片引發媒體關注

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

唐綺陽、貓貓蟲咖波展現多元信任表現

黃大謙第三季以84.87分排名第三，較第二季增加10.37分，從第14名躍升至第3名，其中網絡性構面由82.8分提高至94分，單季增加11.2分。2026年8月，他在西班牙巴塞隆納以攜帶八個錢包的方式，拍攝當地旅遊安全實測影片，記錄疑似遭遇搶劫集團的過程，並整理作案手法與旅遊安全提醒，引起多家媒體跟進報導。這項案例呈現創作者將個人經歷轉化為實用資訊，並透過社群、媒體傳播擴大內容影響力，提升跨平台能見度。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

其他進入前十名的創作者，也呈現不同的專業與內容經營特色。曾獲《網路溫度計DailyView》「網路口碑之星」年度最具網路領袖價值 YouTuber獎項肯定的貓貓蟲咖波與唐綺陽，也分別以80.64分、79.7分，名列第7名與第8名。唐綺陽連續三季維持前十名，長期透過YouTube、Podcast及媒體分享占星與生活議題，其Podcast《唐陽雞酒屋》更曾獲廣播金鐘獎肯定；貓貓蟲咖波則以無對白動畫建立鮮明角色IP，並與基隆市政府合作潮境海灣節，透過專屬拍照打卡區、AR任務及人偶見面會，將線上影響力延伸至實體公共活動。此外，Onion Man、 MASA、白癡公主、超粒方和千千也都在前十名之列。

除了專業表現與網絡影響力，「信任溫度」亦將公開爭議、司法紀錄及社會反應等資訊納入風險性構面，觀察創作者的跨季變化。其中，蔡阿嘎第三季以60.22分排名第50名，較上季減少10.37分、下降26個名次，原始分析將其當季前後的公開爭議討論列入觀察。Joeman第三季分數較上季減少3.03分，期間曾因私人感情事件引發網路討論。

《網路溫度計DailyView》表示，未來將持續透過追蹤不同期間的指標變化，將具影響力的公眾人物、品牌、企業、公部門列入分析目標，提供大眾不同的觀察面向。

看更多網路溫度計文章

更多「2026網路口碑之星」

AI再強也解不了人的焦慮？唐綺陽靠「信任力」坐穩網路領袖王座

AI實力獲國內外雙重肯定！大數據一舉拿下WITSA Global AI Awards、臺灣AI卓越獎

名人開飲料店誰最強？2025最新10大藝人網紅手搖排行 黑馬、退場品牌一次看

名家專欄／《中文怪物》爆紅的背後 馬斌：YouTube節目正在取代電視 網紅生態已自成一格