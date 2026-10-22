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不只會變胖！泡麵、手搖飲恐傷腦 研究揭「常吃1類食物」腦損傷機率高4成

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人愛吃泡麵、炸雞塊、含糖飲料，神經科醫師鄭淳予分享研究指出，超加工食品攝取最多的人，腦部出現隱性血管病變的機率高約4成。 圖／AI生成
不少人愛吃泡麵、炸雞塊、含糖飲料，神經科醫師鄭淳予分享研究指出，超加工食品攝取最多的人，腦部出現隱性血管病變的機率高約4成。 圖／AI生成

泡麵、炸雞塊、含糖飲料是不少人的日常選擇，但吃太多恐不只變胖，還可能影響腦部健康。神經科醫師鄭淳予分享研究指出，超加工食品攝取最多的人，腦部出現隱性血管病變的機率高約4成（1.4倍），女性關聯更明顯。

鄭淳予在臉書粉專發文表示，加拿大麥克馬斯特大學團隊2026年10月於《JAMA Network Open》發表研究，分析8783名、平均年齡58歲，無心血管疾病病史的成人，透過飲食問卷及腦部核磁共振（MRI），觀察飲食與腦血管健康的關係。

結果發現，攝取最多超加工食品的族群，每日食物份數約45%來自這類食品，出現「無症狀腦梗塞」或「腦白質病變」的機率為攝取最少者的1.4倍，女性約1.8倍；這群人的體脂率與內臟脂肪量也較高。

鄭淳予提醒，這類病變可能沒有症狀，卻與未來中風、記憶力及認知功能退化風險有關。不過，研究僅顯示關聯，不能證明超加工食品直接導致腦損傷。

哪些食物算超加工？鄭淳予指出，常見的包括含糖手搖飲、汽水、洋芋片、餅乾、香腸、火腿、雞塊、泡麵及部分微波調理餐。民眾購買時可以先查看包裝上的成分表，如果成分相當複雜，可以「家庭廚房沒有的東西」做為簡易判斷，例如：乳化劑、修飾澱粉、高果糖糖漿、人工香料、色素或防腐劑等，即可進一步留意是否屬於超加工食品。

他建議外食族可從4方面調整：將含糖飲料換成無糖茶或白開水；主餐少吃泡麵、炸物，改選蒸魚、豆腐、蔬菜；以水果、無調味堅果取代零食；減少香腸、培根等加工肉品。不必餐餐自己煮，選擇成分單純、營養均衡的原型食物，搭配規律運動、戒菸與控制三高，有助維持腦部健康。

除了超加工食品可能影響腦部健康，飲食時間也值得注意。美國俄勒岡健康與科學大學研究分析近20萬人資料發現，習慣晚餐後或睡前進食者，脂肪肝、肝硬化等肝病發生比例，比沒有此習慣者高出約20%至30%。

研究團隊推測，深夜進食可能干擾人體生理時鐘，影響肝臟調節血糖及脂肪代謝。不過，研究僅顯示相關性，無法證明吃宵夜直接導致肝病。

專家提醒，除了減少高糖、高油的超加工食品，也應避免深夜大量進食，維持均衡飲食、規律運動及健康體重。偶爾吃宵夜不必過度擔心，長期飲食習慣才是關鍵。

加工食品 手搖飲 泡麵 肥胖 大腦

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