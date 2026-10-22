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莫札特歌劇「女人皆如此」 指揮林勤超：愛情試煉不分男女

中央社／ 台北22日電

今年是作曲家莫札特270歲誕辰，台中國家歌劇院推出年度旗艦歌劇「女人皆如此」，由旅歐音樂家林勤超擔綱指揮，他表示這齣歌劇劇名應該把「女」字拿掉，因為「當愛情受到試煉，人皆如此。」

莫札特歌劇「女人皆如此」取材自西方文學中常見的「考驗忠貞」主題，講述兩位年輕軍官深信自己的未婚妻忠貞不渝，卻遭老哲學家質疑女人善變，設下賭局要求兩人喬裝外國富商，誘惑彼此的未婚妻。原本看似堅不可摧的愛情，在精心設局的情感試煉中逐步毀滅。

根據台中國家歌劇院發布的新聞資料指出，這次歌劇院引進版本是2022年法國香榭麗舍劇院首演，由當代導演佩利（Laurent Pelly）執導版本，透過錄音室裡的一場「戲中戲」，讓這齣18世紀的「交換伴侶」，有了當代的觀點和樣貌。

執行導演吉拉（Karine Girard）表示，佩利版本將場景放在現代的錄音室，以音樂作為中心。吉拉表示一開始歌手是在錄音的工作情境下，逐漸轉換為劇中人物，慢慢地道具、背景會越來越少，「到了某一刻，大家將只會看到歌手本身。」

指揮林勤超表示，這齣歌劇有大量且連續的重唱，每一位角色的情感與出發點都不同，觀眾可以在同一時間聽到不同人物的心理變化，「一人說謊時，另一個人已經開始心動，第三人還搞不清楚狀況，非常細膩。」林勤超分享莫札特非常善用和聲轉折與木管樂器，包括低音管、單簧管跟雙簧管等等，透過音符傳遞角色內心深處的「心理裂痕」。

林勤超表示，莫札特不會直接告訴觀眾劇中人物有多痛，但他寫進音符裡，樂團演奏可能就是一個和聲轉折或木管樂器輕吹的旋律，就可以讓觀眾感受角色心裡的傷口。

林勤超說，作品叫「女人皆如此」，但他認為應該是「人皆如此」，「莫札特提出了一個殘酷提問，當愛情受到考驗之後，不分男女，人們還能不能回到原來的樣子？」林勤超認為莫札特留下了值得深思的問題，「如果同樣的試煉發生在我們身上，我們會不會處理得更好。」

台中國家歌劇院旗艦歌劇製作莫札特「女人皆如此」將於10月29日到11月1日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院，由國立台灣交響樂團擔綱演出。

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