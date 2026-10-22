強颱薔琵更胖了！氣象署：可能非常接近台灣陸地 不排除減速滯留打轉

中央氣象署持續發布強烈颱風薔琵海上颱風警報，根據最新資料顯示，薔琵颱風過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北移動，對巴士海峽、台灣東半部海面及台灣北部海面構成威脅。

中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，隨著颱風逐漸接近的過程，浪也逐漸增大，台灣附近觀測到3公尺以上浪高，尤其台東附近海面觀測到6公尺浪高，提醒大眾不要到海邊活動。

薔琵颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約560公里之處，以每小時13轉18公里速度，向西北進行。七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑150公里。

降雨方面，林秉煜表示，受到颱風外圍環流影響，北部山區、宜蘭山區可能會有局部豪雨等級以上降雨，中部山區、北花蓮山區可能有大雨或豪雨出現情形。明天至周六，因為導引氣流逐漸減弱，加上受到地形影響，颱風可能減速，甚至有打轉情形出現，務必更新最新的天氣資訊。

林秉煜說，颱風未來逐漸向西北轉北北西移動的過程，明天上午來到台灣東方海面，明晚更為接近台灣，明天白天到晚上主要受到太平洋高壓導引氣流開始減弱，導引氣流不明顯的情形之下，颱風可能非常接近台灣陸地，仍都會有不確定性，不排除會有滯留、打轉、速度減慢的情況發生。不排除更為接近陸地，風雨感受會更為明顯，這段時間做好防颱措施。

監測浪高方面，林秉煜表示，已經觀測到長浪，今晚台灣附近海面可能出現6公尺左右浪高，此外最接近颱風的東半部地區可能出現8公尺浪高。到周六上半天之前，台灣附近普遍會有3公尺浪高出現，未來在北海岸、東半部、恆春半島，甚至會有6公尺左右的浪高出現。中央氣象署已經發布巨浪告警，立即遠離沿岸，勿到海邊觀浪。

風力預測，他說，今天白天受到偏強的東北季風，加上颱風外圍環流逐漸接近台灣東半部地區，各沿海都可能觀測到9至11級強陣風。海峽側主要受到東北風，太平洋側主要是北風情況，今晚到明天白天整體海峽的風會轉為偏北風，西半部平原地區比較空曠的地方風力會更強一些。明晚到周六清晨，颱風比較接近台灣近海，北海岸地區、宜蘭地區、西半部平原注意強風帶來的影響。

薔琵外圍環流影響及東北風明顯偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今天蘭嶼、綠島、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

林秉煜表示，今天上半天有間歇性、偶爾下一些雨的情形，其他地區下雨情況相對零星、可見陽光。隨著颱風逐漸接近過程，台灣東側外海有颱風外圍環流帶來的雲系，這些雲系可能最快今天下半天開始逐漸影響到花東地區的降雨。

定量降水預報，林秉煜說，今天上午下雨主要集中在北台灣地區，花東、南部山區今天下午逐漸有些下雨情況出現。今晚到明天清晨，北台灣下雨情況持續明顯，大台北和宜蘭山區注意局部大雨情況，花蓮地區明天凌晨到明天清晨下雨情況也會逐漸明顯起來。

未來降雨趨勢，他說，今天雙北、宜蘭山區有大雨情形。明天、周六受到颱風外圍環流影響，北部地區、宜蘭地區、中部山區、北花蓮山區，可能會有大雨或豪雨出現的機會，尤其北部山區和宜蘭山區會有豪雨等級以上降雨。周六因為颱風從近海有機會向北逐漸遠離，它所帶來的北風，還是對北部地區和中部山區會有局部大雨或豪雨情況。整體降雨要等到周六下半天，周日降雨有機會逐漸緩和，不過桃園以北和東半部地區有局部降雨出現的機會。

今天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島、馬祖易有長浪發生。台灣附近各海面風浪偏大，有3公尺以上大浪，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及基隆北海岸、恆春半島易有6公尺以上巨浪，避免前往海邊活動。室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽台的盆景等應妥善放置。

陸上強風趨勢。圖／中央氣象署提供

巨浪告警。圖／中央氣象署提供

風力預報趨勢。圖／中央氣象署提供

今天預報浪高。圖／中央氣象署提供

監測浪高。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供