從英語老師到國境守護者 移民官嚴國銘以同理心打破文化隔閡

迎接連假，不少國人選擇出國走走，桃園機場面對不斷攀升的旅運需求，近年也加速科技轉型，透過建構「數位資訊整合平台（ADIP）」，精準掌握旅客流量及航班預測分析，並持續推動多元報到以及自助行李託運服務，以智慧化設備縮短旅客通關時間。

桃機今年初啟用「預估通關時間告示牌」及AI影像辨識人流系統，即時掌握安檢區人潮，並將預估等候時間直接呈現在旅客眼前，降低排隊旅客等候安檢時的不安。而讓旅客最有感的，莫過於自2011年啟用並持續進化的自動查驗通關系統（e-Gate）。

榮獲2025年桃機服務楷模的移民署國境事務大隊嚴國銘指出，這項服務讓國人出入境的流暢度與效率顯著提升，至今年6月底，國人使用比例已高達8成。只要年滿10歲、身高120公分以上，持晶片護照的國人或具備居留證的外來人口，都能在閘道內同步完成註冊，享受最快10秒通關的流暢體驗。

嚴國銘指出，現行第4代e-Gate機台不僅大幅提升通關效率，也讓第一線移民官有更多時間與精力，協助年長者及有特殊需求的旅客。他笑說，移民官是最能接觸到全世界的外籍旅客，在國境第一線展現熱情與善意，是推動友善外交的最佳人選。

原本從事英語教學的嚴國銘，在轉換跑道時毅然選擇了首屆移民署特考，因移民官不僅守護國門的防線，更是外籍旅客抵達臺灣時「第一線印象」，回想自己異鄉留學的經驗，他認為「溫暖」跟「同理心」是打破語言與文化隔閡的最佳良藥。

嚴國銘感性地表示，再先進的設備，最終仍需要「人」來傳遞溫暖。替外籍旅客查驗證照時，他總不吝展現善意，面對來自美國、日本、韓國、法國或越南等不同國家的旅客，他會記下各國的問候語，在交還護照時用對方的母語簡單打招呼。他認為：「一句熟悉的語言，就能讓旅客在抵達臺灣的第一刻，感受到最直接的親切與歡迎。」

移民官的工作不只是查驗護照，也肩負協助旅客順利通關、維持國境秩序及提升通關效率等任務，當科技讓國門運作更有效率，第一線人員則以專業守護國境、以語言與同理心拉近距離，讓來自世界各地的旅客踏進臺灣的第一刻，就感受到國門的效率與溫暖。